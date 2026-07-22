Bei Wacker Neuson nimmt die operative Trendwende Fahrt auf. Der Baumaschinenhersteller hat nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Diese Entwicklung zeigt, wie schnell operative Hebel greifen, sobald sich die Nachfrage belebt. Die Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück.In einem spürbar stabileren Marktumfeld erwartet der Vorstand von Wacker Neuson für das Gesamtjahr einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro. Die Prognose liegt damit am unteren Rand der neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär