München/Köln (ots) -LEONINE Studios baut sein erfolgreiches Angebot für Branded- und Creator-Entertainment aus und bündelt hierfür unternehmensweite Kompetenzen in der neuen Unit LEONINE C_. Sie entwickelt für Marken und Content-Partner maßgeschneiderte Formate, Inhalte und Kooperationen, die in ihren Communities relevant sind und es Marken damit ermöglichen, über Unterhaltung neue Zielgruppen und Community-Umfelder zu erschließen. Marken und Content-Partner können so unmittelbar von den Entertainment-Kompetenzen und vom hervorragenden Netzwerk aller LEONINE Studios Geschäftsbereiche profitieren - von der Entwicklung und Produktion von Premium-Content im Fiction- und Non-Fiction-Bereich bis hin zu Talent- und Creator-Kooperationen: von Anfang an plattformgerecht gedacht, gemeinsam mit Creatorn entwickelt, hochwertig produziert und glaubwürdig erzählt. Gleichzeitig sorgt die Distributions-Expertise von LEONINE Studios dafür, dass diese Inhalte auch plattformgerecht verbreitet werden und in den Communities organisch Reichweite und Resonanz entfalten.Mit LEONINE C_ stärkt LEONINE Studios sein Angebot für innovatives Branded- und Creator-Entertainment, das den Veränderungen einer zunehmend fragmentierten Mediennutzung Rechnung trägt. Insbesondere jüngere Zielgruppen konsumieren Inhalte heute zunehmend über neue Plattformen und Ausspielwege.Fred Kogel, CEO von LEONINE Studios, sagt: "Mit LEONINE C_ können Marken und Content-Partner von unserer Entertainment-Kompetenz und unserem Netzwerk profitieren und mit uns genau die Zielgruppen erreichen, die für sie relevant sind. Dafür entwickeln und produzieren wir Inhalte, die sich organisch in die jeweiligen Communitywelten und den Medienalltag der Zielgruppen einfügen und ihre Interessen präzise treffen. Wir haben über die letzten Jahre hinweg bereits viele erfolgreiche Formate im Branded- und Creator-Entertainment realisiert und die Creator-Vermarktungsplattform HOT - Home Of Talents - aufgebaut. Angesichts des wachsenden Bedarfs im Markt war es für uns der nächste logische Schritt, alle Kompetenzen in einer eigenen Unit zu bündeln."Jochen Köstler, Chief Production Officer Non-Fiction bei LEONINE Studios, sagt: "Wir haben bereits eine Reihe von Produktionen umgesetzt, die unsere Kompetenzen erfolgreich miteinander verbinden und für starke organische Reichweiten stehen. Dazu zählen unter anderem SPLASH HOUSE, Deutschlands reichweitenstärkstes TikTok Creator Event, der Content für den YouTube-Kanal MACH MAL MIT OBI, der sich zu Deutschlands erfolgreichstem DIY Brand-Channel entwickelt hat und die erfolgreiche Creator-Dating-Reality LOVE HUNTER mit Twenty4Tim. Unseren Kunden stehen dabei unsere Talente als Content-Begleiter und -Advisor für den gesamten Entwicklungs- und Umsetzungsprozess zur Seite. Der Name LEONINE C_ steht für unseren Anspruch, Communities, Channels, Creator, Content und Campaigns zusammenzubringen und daraus Formate zu entwickeln, die Menschen in der wachsenden Flut an Inhalten erreichen und Marken wirksam positionieren."LEONINE C_ ist im Ressort von Jochen Köstler, Chief Production Officer Non-Fiction bei LEONINE Studios, angesiedelt, der die Gesamtverantwortung für alle Non-Fiction-Produktionen der LEONINE Gruppe trägt. LEONINE C_ hat sich aus der Digital-Unit von i&u Studios heraus entwickelt. Das Team arbeitet in Köln und hat bereits einige der erfolgreichsten deutschen Branded & Creator Entertainment Projekte realisiert, darunter Produktionen wie BRABUS: ONE SECOND WOW - Deutschlands erste Highend Branded Docu-Follow. Mit BREAKING LAB hat die Digital-Unit Deutschlands größten Technologie-Kanal mit Tech- und Science-Themen auf YouTube aufgebaut.Mehr über die FormateSPLASH HOUSE (https://youtu.be/nTrni5t2RIY?si=-C00KZL7ybSJy6jt)Deutschlands reichweitenstärkstes TikTok Creator-EventIm Herbst 2026 geht das Format bereits in die dritte Runde. Die gemeinsam mit den Creatorn Hannes & Jeremy entwickelte Show basiert auf der App "Splash! Partyspiele" - mit über 9 Mio. App-Downloads in DACH die mit Abstand erfolgreichste deutsche Creator-App aller Zeiten. In SPLASH HOUSE ziehen die beliebtesten deutschen Creator der Gen Z und Gen Alpha für vier Tage in eine Villa am Mittelmeer. Jeder Moment wird Content. SPLASH HOUSE 2 erzielte im Mai 2026 innerhalb weniger Tage über 225 Mio. Videoaufrufe. Als Brand-Partner waren u.a. Lidl und Pepsi dabei.LOVE HUNTER (https://www.joyn.de/serien/love-hunter)Deutschlands erfolgreichste Creator-Dating-RealityLiebe oder Lüge? Zwölf Teilnehmer behaupten, Single zu sein. Doch auch einige Paare sind darunter. Ihr Ziel: sich zum Preisgeld durchlügen. In Staffel 1 ging das Herz von Creator Twenty4Tim an den Kandidaten Edin. Die Beiden sind bis heute ein Paar. Auf JOYN war das Format mehrere Wochen lang in den Top 5 der Abrufcharts. Die eigenen Social-Kanäle von LOVE HUNTER wurden komplett neu gestartet und generierten in der ersten Staffel über 200 Mio. Video Views und rund 3,9 Mio. Interaktionen. Brand-Partner der ersten Staffel waren u.a. Yazio und ahead.BRABUS: ONE SECOND WOW (https://www.primevideo.com/-/de/detail/0M5WFT0F7DN8UHEY9P0DQRWNRT)Deutschlands erste Highend Branded Docu-FollowDie sechsteilige Reality-Doku-Serie gewährt einzigartige Einblicke in die Welt der Highend-Supercars der Luxusmarke BRABUS und ins Privatleben ihrer Macher. Immer weiter, immer besser, immer schneller - im Mittelpunkt stehen das Power-Couple CEO Constantin Buschmann und seine Partnerin Mili Umicevic, die gemeinsam mit ihrem Team das Familienunternehmen in zweiter Generation in die Zukunft führen. BRABUS: ONE SECOND WOW startete bei Prime Video in den Top 10 aller TV-Shows aus Deutschland und auf Platz 1 unter "Dokumentationen". Die Serie war außerdem Teil des Branded Entertainment Showcase der MIP London 2026.MACH MAL MIT OBI (https://www.youtube.com/@machmalmitOBI)Deutschlands erfolgreichster DIY Brand Channel auf YouTubeBei MACH MAL MIT OBI geht es nicht um Perfektion, sondern um Spaß an DIY und Entertainment. Kein Wunder, dass der YouTube-Kanal für Gen Z und Gen Alpha schon mehrfach ausgezeichnet wurde und es schon häufig in die YouTube Trends geschafft hat. Bis heute kommt der Kanal auf über 170 Mio. organische Videoaufrufe und über 520.000 Abonnenten. Zahlreiche Top-Creator waren bereits zu Gast. Die neue Staffel startet im September 2026.BREAKING LAB (https://www.youtube.com/@BreakingLab)Deutschlands größter Technologie-Kanal auf YouTubeBREAKING LAB mit Creator Dr. Jacob Beautemps macht komplexe Tech- und Science-Themen zu spannenden, verständlichen und unterhaltsamen Geschichten. Mit seiner klaren, zugänglichen Aufbereitung begeistert der YouTube-Kanal eine junge, wissbegierige und gebildete Zielgruppe, die sich mit Zukunftsthemen, Innovationen und wissenschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt. Für Marken bietet BREAKING LAB ein besonders attraktives und brand-sicheres Umfeld: Transparente Quellenangaben, fundierte Faktenchecks und eine eigene Wissenschaftsredaktion stehen für hohe journalistische Seriosität und Glaubwürdigkeit. Langfristige Markenpartner sind u.a. Google und Lidl. Mit über 740.000 Abonnenten allein auf YouTube hat sich BREAKING LAB als feste Größe im deutschsprachigen Science-Kosmos etabliert. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Mit GERMAN SCIENCE GUY (https://www.youtube.com/@GermanScienceGuy) gibt es inzwischen auch einen internationalen Ableger.Über LEONINE C_LEONINE C_ ist die neue Unit von LEONINE Studios für Branded- und Creator-Entertainment. Sie bündelt unternehmensweit Kompetenzen und entwickelt für Marken und Content-Partner maßgeschneiderte Formate, Inhalte und Kooperationen, die in ihren Communities relevant sind und es ermöglichen, über Unterhaltung neue Zielgruppen und Community-Umfelder zu erschließen. Damit können Marken und Content-Partner von den Entertainment-Kompetenzen und dem hervorragenden Netzwerk aller LEONINE Studios Geschäftsbereiche profitieren - von der Entwicklung und Produktion von Premium-Content im Fiction- und Non-Fiction-Bereich bis hin zu Talent- und Creator-Kooperationen. Die Inhalte werden von Anfang an plattformgerecht gedacht, gemeinsam mit Creatorn entwickelt, hochwertig produziert und glaubwürdig erzählt. Gleichzeitig sorgt die Distributions-Expertise von LEONINE Studios dafür, dass diese Inhalte plattformgerecht verbreitet werden. Zu bisherigen Projekten zählen unter anderem Deutschlands reichweitenstärkstes TikTok Creator-Event SPLASH HOUSE, die erfolgreiche Creator-Dating-Reality LOVE HUNTER mit Twenty4Tim, die erste Highend Branded Docu-Follow BRABUS: ONE SECOND WOW, Deutschlands erfolgreichster DIY Brand-Channel auf YouTube MACH MAL MIT OBI sowie BREAKING LAB, der größte Technologie-Kanal auf YouTube in Deutschland.Weitere Informationen finden Sie unter: www.leonine-c.com und www.leoninestudios.comPressekontakt:Henriette GutmannSVP Corporate Communication LEONINE StudiosE-Mail: communication@leoninestudios.comTel: +49 89 999 513 0Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6319224