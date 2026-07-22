Stabilus wird am 2. August die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt geben. Wir erwarten einen Umsatz von ca. 300 Mio. EUR, ein bereinigtes EBIT von 30,4 Mio. EUR, ein berichtetes EBIT von 24,4 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 11,0 Mio. EUR. Die Schwäche im Automobilsektor, schwierige Bedingungen in China, ungünstige Währungswirkungen und eine niedrigere Auslastung der Werke werden voraussichtlich die Hauptbelastungen bleiben. Die industriellen Aktivitäten werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, den Druck vollständig auszugleichen. Wir senken unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 auf 1,214 Mrd. EUR Umsatz und 96 Mio. EUR berichtetes EBIT. Für das Geschäftsjahr 2027 prognostizieren wir ein stagnierendes EBIT, da Portfolioverkäufe die Vorteile der Umstrukturierung ausgleichen. Wir senken unser Kursziel auf 21,00 EUR (von 21,90 EUR) und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
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