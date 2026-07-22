GEA hat mit den vorläufigen Q2-Zahlen die Erwartungen klar übertroffen und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bei allen drei wesentlichen Kennzahlen angehoben. Der organische Auftragseingang stieg um 15,4% gegenüber dem Vorjahr, der organische Umsatz um 11,0% und lag damit deutlich über dem Konsens von 6,3%. Die EBITDA Marge vor Restrukturierungsaufwendungen erreichte 17,4% nach 16,5% im Q2 2025. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose für das organische Umsatzwachstum auf 6 bis 8% (zuvor 5 bis 7%), für die EBITDA Marge vor Restrukturierungsaufwendungen auf 17,0 bis 17,4% (zuvor 16,6 bis 17,2%) sowie für den ROCE auf 36 bis 40% (zuvor 34 bis 38%) angehoben. Der Mittelpunkt der neuen Margenspanne entspricht dabei dem bisherigen oberen Ende der Prognose. Wir erhöhen unsere FY26E Schätzung für das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen auf EUR 1.010 Mio., entsprechend einer Marge von 17,2%, und heben zugleich unsere mittelfristigen Margenannahmen an. Unsere FY26E EPS Schätzung senken wir hingegen leicht auf EUR 3,27, um einer möglichen höheren Steuerquote Rechnung zu tragen. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 76,00 (zuvor EUR 73,00) und bestätigen unsere KAUFEN Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





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