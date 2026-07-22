Google hat mit Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite und 3.5 Flash Cyber gleich drei neue KI-Modelle veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Unterstützung von KI-Agenten. Das Flaggschiff-Modell 3.5 Pro ist aber offenbar noch nicht ganz fertig. Eigentlich wollte Google sein neues Flaggschiff-Modell Gemini 3.5 Pro schon im Juni 2026 veröffentlichen. Offenbar verhindern Performance-Probleme den angekündigten Launch, wie es aus internen Quellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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