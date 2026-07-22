Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) gewinnt Zeit, so Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A.Trotz des schwelenden Nahostkonflikts könnten Europas Zentralbanker auf ihrer Juli-Sitzung abwarten und müssten nicht voreilig entscheiden. Höhere Öl- und Gaspreise hätten Erinnerungen an die Energiekrise von 2022 aufkommen und die Märkte zeitweise einen deutlich strafferen Zinspfad einpreisen lassen. Inzwischen habe sich das Bild jedoch geändert. ETHENEA erwarte, dass die EZB den Einlagensatz bei ihrer Sitzung am 23. Juli unverändert bei 2,25 Prozent belasse. Die Notenbank habe keinen Grund, sich heute festzulegen - und genau darin liege ihre größte Stärke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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