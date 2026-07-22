Zug (www.anleihencheck.de) - Während die Rohölpreise deutlich von ihren Höchstständen zurückgekommen sind, bleibt Energie für Europa ein unberechenbarer Risikofaktor, so Stephen Coltman, Head of Macro beim ETP-Emittenten 21shares.Das gelte vor allem aufgrund der Abhängigkeit von Flüssiggas (LNG), die sich auch bei der Wiederbefüllung der Speicher zeige: Diese verlaufe langsamer als im historischen Durchschnitt. Das Resultat sei, dass die Kosten für Wintergas nahe ihren Höchstständen verharren würden. Dies drohe die europäische Inflation in den kommenden Monaten erneut anzuheizen und schränke den Spielraum der EZB spürbar ein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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