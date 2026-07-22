Die Entwicklung von KI-Agenten verändert auch die Art und Weise, wie Menschen mit Software arbeiten. Die neue Folge des Podcasts deeptech INSIGHTS widmet sich deshalb der Zukunft von Smartsheet und der Frage, welche Rolle das Model Context Protocol dabei spielen kann.Zu Gast: Rajeev Singh von SmartsheetPodcast-Host Sascha Röhrer spricht mit Rajeev Singh, der seit Oktober 2025 CEO von Smartsheet ist. Die Enterprise-Work-Management-Plattform wurde 2025 von Blackstone und Vista für rund 8,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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