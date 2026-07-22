DAX leicht im Plus - Berichtssaison bestimmt das Geschehen

Der DAX legt am Vormittag leicht zu, während der EuroStoxx 50 nahezu unverändert notiert. Vorbörslich deuten die Signale aus den USA ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht die Berichtssaison. Besonders große Aufmerksamkeit gilt den nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Alphabet und Tesla, die als erste Schwergewichte der großen US-Technologiekonzerne Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben. Auch IBM veröffentlicht Ergebnisse. In Europa stehen unterdessen Unternehmenszahlen aus dem Finanzsektor im Fokus. Gleichzeitig beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung am Ölmarkt, nachdem neue US-Angriffe auf militärische Ziele im Iran die Energiepreise weiter gestützt haben.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
GEA zählt vorbörslich zu den stärksten DAX-Werten. Der Anlagenbauer hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Auftragseingang, Umsatz und operative Marge lagen über den Markterwartungen. Das Unternehmen zeigte sich zudem optimistisch für die zweite Jahreshälfte.
Friedrich Vorwerk legt ebenfalls deutlich zu. Der Infrastrukturkonzern steigerte sein EBITDA im ersten Halbjahr um 70 Prozent und erhöhte daraufhin die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Rückenwind liefern die hohe Nachfrage nach Projekten im Bereich Gas-, Strom- und Wasserstoffnetze sowie eine starke Auftragslage.
Airbus rückt nach neuen Mittelfristzielen in den Blick. Der Flugzeugbauer will seinen operativen Gewinn bis 2029 deutlich steigern und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro an. Die starke Nachfrage nach Passagierjets und der geplante Produktionsausbau sorgen für positive Impulse bei der Aktie.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN0LHJ
|26,58
|22386,797725 Punkte
|9,58
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LA
|26,52
|27663,179342 Punkte
|9,37
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31HK
|14,39
|26432,943176 Punkte
|17,53
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZE0
|28,95
|22120,64262 Punkte
|8,64
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6QQH
|12,00
|23810,828187 Punkte
|20,63
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Robinhood Markets Inc.
|Call
|UN6EDR
|2,31
|120,00 USD
|2,42
|16.06.2027
|DAX
|Call
|UG7GJC
|3,02
|26000,00 Punkte
|27,13
|18.09.2026
|Novo Nordisk A/S-B
|Call
|UN581T
|1,12
|250,00 DKK
|3,11
|16.12.2026
|Air Liquide S.A.
|Call
|UN9JXA
|0,16
|220,00 EUR
|13,23
|16.12.2026
|Silber
|Call
|UN6GZH
|3,45
|62,00 USD
|7,17
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UN28F0
|6,88
|18,190819 USD
|2
|Open End
|XPeng Inc.
|Long
|UR05AX
|12,90
|10,666536 USD
|5
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR02AA
|3,70
|912,627743 EUR
|12
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Long
|HD49ZF
|10,15
|43529,928999 Punkte
|6
|Open End
|Shopify Inc.
|Long
|UG4KPN
|3,51
|82,041752 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2026; 10:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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