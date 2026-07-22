Der Übernahme-Poker bei der PayPal-Aktie hält an. Nachdem das Board des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters ein Angebot von 60,50 US$ je Aktie zurückgewiesen hat, stehen mehrere Fragen im Raum. Bieten Stripe und Advent mehr als 53 Milliarden US$? Welcher Preis wäre gerechtfertigt? Es kursieren Gerüchte, wonach ein Deal für 70 US$ möglich sein könnte. Ordnen wir die aktuellen Nachrichten daher in den Poker-Kontext ein. PayPal-Aktie: Woher die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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