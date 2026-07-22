Nach einem zweistelligen Kurssprung hat die Aktie von Celestica erneut die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Gute Argumente sprechen für ein weitere positive Entwicklung des kanadischen Elektronikfertigungsunternehmens. Bereits nach Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal hatte die Celestica-Aktie kräftig zugelegt, wodurch ein unmittelbarer Kauf weniger attraktiv erschien. Die anschließende Korrektur im Technologiesektor führte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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