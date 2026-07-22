Die AMD-Aktie steht mitten in einer ereignisreichen Woche, da das Unternehmen auf seiner jährlichen KI-Konferenz voraussichtlich weitere wichtige Neuigkeiten präsentieren wird. Nach der Bekanntgabe von Microsoft als neuem Großkunden richtet sich der Blick nun auf mögliche zusätzliche Partnerschaften, die das Wachstum im Geschäft mit KI-Beschleunigern weiter antreiben könnten. Bedeutende Partnerschaft mit Microsoft AMD hat unmittelbar vor seiner Entwicklerkonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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