Solana Prognose im Juli 2026 nach dem Morgan-Stanley-ETF und 300.000 RWA-Holdern

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Die Solana Prognose erhält neuen Schwung, denn Morgan Stanley reichte am 14. Juli einen Antrag für einen eigenen Spot-Solana-ETF ein. Die Zahl der Wallets mit tokenisierten Vermögenswerten auf der Blockchain überschritt zeitgleich die Marke von 300.000 und setzte einen Rekord. SOL notiert trotzdem bei rund 76 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar. Die Solana Prognose steht vor einem der auffälligsten Widersprüche im gesamten Kryptomarkt dieses Sommers. Kann die stärkste Netzwerkaktivität des Jahres den Kurs endlich über 80 Dollar heben, oder liegt der größte Multiplikator dieses Zyklus woanders?

Solana Prognose zwischen ETF-Antrag und Rekord-Netzwerkdaten

Morgan Stanley reichte am 14. Juli einen aktualisierten S-1-Antrag für einen Spot-Solana-ETF unter dem Ticker MSOL an der NYSE Arca ein, wie wallstreet-online berichtete. Die Verwaltungsgebühr liegt bei nur 0,14 Prozent und zielt auf institutionelle Anleger, die den Token ohne direkte Verwahrung halten wollen. Clearstream, die Verwahrstelle der Deutschen Börse, nahm SOL Anfang Juli in ihr reguliertes Angebot auf. Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity überschritten insgesamt die Milliarden-Dollar-Marke an verwaltetem Vermögen.

Solana führt alle Blockchains bei der Zahl der Real-World-Asset-Holder mit über 300.000 Wallets laut den Daten von Changelly. Tokenisierte Vermögenswerte auf der Blockchain durchbrachen den historischen Rekordwert von 3,4 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal summierte sich das tokenisierte Aktienvolumen auf 5,77 Milliarden Dollar und übertraf den Vorjahreszeitraum um das Siebenfache. Die aktiven Adressen nähern sich der Marke von 7 Millionen, und die Solana Prognose profitiert von dieser wachsenden Netzwerkaktivität. Das geplante Alpenglow-Upgrade im dritten Quartal könnte die Transaktionsfinalität auf etwa 150 Millisekunden senken und würde Solana damit an die Geschwindigkeit zentralisierter Börsen heranführen.

Changelly prognostiziert für die Solana Prognose im Juli einen Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar. CoinCodex sieht SOL bei 121 Dollar bis Ende 2026 im optimistischsten Szenario. Forward Industries kaufte über 500.000 SOL und hält nun 7,55 Millionen Token im Wert von 576 Millionen Dollar. Selbst ein Anstieg auf 121 Dollar ergäbe bei einer Bewertung von 44 Milliarden Dollar rund 60 Prozent Gewinn.

SOL bräuchte eine Verdreifachung, um sein altes Hoch zu erreichen. Die Solana Prognose zeigt damit ein Netzwerk in Topform, dessen Multiplikator für Neueinsteiger dennoch begrenzt bleibt, und genau deshalb lohnt sich der Blick auf einen Einstieg in einer früheren Phase.

Pepeto und der gebührenfreie Token-Tausch, der jede Position vollständig erhält

Mit dem Morgan-Stanley-ETF und den Rekord-Netzwerkdaten zeigt die Solana Prognose, wohin institutionelles Kapital fließt, doch der Presale bei Pepeto eröffnet ein Renditeprofil, das von 76 Dollar aus mathematisch nicht erreichbar ist. Das Projekt sammelte bislang mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital ein, während der breitere Markt an Wert verlor. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins gehört zum Team und bringt Erfahrung aus einem der bekanntesten Meme-Projekte der gesamten Kryptogeschichte mit. Während SOL eine Verdreifachung braucht, um das alte Hoch zu erreichen, beginnt der Presale bei weniger als einem Tausendstel Cent und eröffnet damit eine völlig andere Ausgangslage.

PepetoSwap verarbeitet jeden Token-Tausch komplett ohne Gebühren, sodass keine versteckten Kosten die Positionsgröße bei jedem Handel verkleinern. Parallel dazu prüft ein integrierter Risk Scorer jeden Smart Contract, bevor überhaupt Kapital gebunden wird, und erkennt die Fallen, die Privatanlegern in vergangenen Zyklen Verluste in Milliardenhöhe verursacht haben. Diese beiden Werkzeuge bilden eine Sicherheitsebene, die Kapital aktiv schützt und gleichzeitig die Handelskosten auf null senkt. So können Anleger sich auf Gelegenheiten konzentrieren, statt Gebühren und Risiken manuell zu kalkulieren.

Vor dem öffentlichen Verkaufsstart wurde das gesamte Projekt einer vollständigen Sicherheitsanalyse durch SolidProof unterzogen, wobei jede einzelne Codezeile auf Schwachstellen und potenzielle Angriffsflächen geprüft wurde. Analysten schätzen, dass eine Kursentwicklung um das 100- bis 300-fache denkbar wäre, sobald das erwartete Binance-Listing den Presale in eine frei handelbare Marktposition überführt. Weil die Plattform Nutzungstools für den Alltag bietet, die unter jeder Marktbedingung funktionieren, dürfte der Kurs auch nach der Listung steigen, wenn sich die Nutzerbasis verbreitert. Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk mit starken Fundamentaldaten, doch der Presale bei Pepeto bietet den Einstieg, den SOL von seinem aktuellen Kursniveau aus nicht ermöglichen kann.

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Fazit

Der Morgan-Stanley-ETF und die 300.000 RWA-Holder bestätigen die Netzwerkstärke hinter der Solana Prognose, doch bei 44 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der mögliche Gewinn für Neueinsteiger auf moderate Zuwächse begrenzt. Die SOL-Halter, die aus 1.000 Dollar einst 32.000 Dollar machten, kauften einen einzigen Tag bevor die Masse das Muster erkannte, und genau dieser Tag erzeugte die gesamte Rendite. Pepeto dürfte mit dem nahenden Binance-Listing genau dieses enge Zeitfenster zwischen früh und spät abbilden, das bei SOL die Vermögen trennte. Der Presale-Preis verschwindet dauerhaft, sobald der Börsenhandel beginnt, und dieses Fenster wird mit jeder verstrichenen Stunde kleiner.

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Häufig gestellte Fragen

Wie beeinflusst der Morgan-Stanley-ETF die Solana Prognose im Juli 2026?

Der ETF-Antrag stärkt das institutionelle Interesse an SOL und könnte frisches Kapital in den Token leiten. Die Solana Prognose zeigt allerdings, dass selbst im besten Fall von 76 Dollar aus nur moderate Zuwächse möglich sind, weil die Marktkapitalisierung von 44 Milliarden Dollar den Hebel begrenzt.

Was ist Pepeto und warum vergleichen Analysten den Presale mit frühen SOL-Einstiegen?

Pepeto ist eine Krypto-Plattform mit gebührenfreiem Token-Tausch und integriertem Risk Scorer, die von SolidProof geprüft wurde und bislang mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt hat. Analysten ziehen den Vergleich, weil der Presale-Einstieg vor dem Binance-Listing denselben Timing-Vorteil bieten könnte wie frühe SOL-Käufe vor dem ersten großen Kursanstieg. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.