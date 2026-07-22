BUDAPEST, UNGARN / ACCESS Newswire / 22. Juli 2026 / Das "Gedeon Richter House of Hope"-Zentrum in Bamako, Mali, leistete auch in der ersten Hälfte des Jahres 2026 weiterhin umfassende Unterstützung für schutzbedürftige Frauen und Mädchen und bot im Rahmen seines integrierten Programms Gesundheitsversorgung, Schutz, Beratung, Bildung und berufliche Ausbildung an. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden im Zentrum fast 50 Frauen betreut.

Das "House of Hope" wurde in Zusammenarbeit zwischen Gedeon Richter, der in Ungarn ansässigen Close to Africa Foundation und dem lokalen Partner, der Sini Sanuman Foundation, gegründet und öffnete Anfang 2025 seine Türen, um Frauen, die von Gewalt und schädlichen traditionellen Praktiken betroffen sind, Unterkunft, gynäkologische Versorgung, psychosoziale und rechtliche Unterstützung sowie Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten.

Seit seiner Eröffnung hat das Zentrum weit über hundert Frauen unterstützt, während durch Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen in der Gemeinde noch viel mehr Menschen in Bamako und Umgebung erreicht wurden. Das Programm baut weiterhin Vertrauen innerhalb der lokalen Gemeinschaften auf und ist bestrebt, seine Wirkung in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 nahm das "House of Hope" weiterhin Frauen auf, die mit einem breiten Spektrum schwieriger Situationen konfrontiert waren, und unterstützte sie. Neben individueller Fallbetreuung und Beratung hatten die Frauen Zugang zu gynäkologischen Sprechstunden, medizinischen Überweisungen, vorübergehender Unterbringung und beruflichen Möglichkeiten. Das Zentrum organisierte zudem Aufklärungsveranstaltungen zu den Themen Frauengesundheit, geschlechtsspezifische Gewalt und schädliche Praktiken, während Outreach-MitarbeiterInnen direkt mit lokalen Frauengruppen zusammenarbeiteten, um den Zugang zu Unterstützungsangeboten zu erweitern.

Eine der wichtigsten Initiativen des Zentrums ist nach wie vor die Schneiderwerkstatt, in der die Teilnehmerinnen praktische Nähfertigkeiten erlernen und Erfahrungen bei der Herstellung von Artikeln für den Verkauf sammeln. Das Programm hilft den Frauen, Selbstvertrauen aufzubauen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Zukunftsaussichten zu verbessern.

Die Arbeit des Programms setzt sich vor dem Hintergrund eines wichtigen Meilensteins für die Frauenrechte in Mali fort. Im Jahr 2025 verabschiedete das Land nach jahrelangem Engagement lokaler und internationaler Akteure ein Gesetz, das die weibliche Genitalverstümmelung (FGM) unter Strafe stellt. Auch wenn Gesetze allein schädliche Praktiken nicht beseitigen können, stellen sie doch einen wichtigen Schritt zum Schutz der Rechte, der Gesundheit und der Würde von Frauen dar.

"Die Lebensqualität von Frauen steht seit langem im Mittelpunkt der Mission von Richter, und wir sind davon überzeugt, dass bedeutende Fortschritte nicht nur Fortschritte im Gesundheitswesen erfordern, sondern auch nachhaltige Bemühungen, um die umfassenderen Faktoren anzugehen, die das Wohlbefinden von Frauen prägen", sagte Zsuzsa Beke, Leiterin der Bereiche PR, CSR und Government Relations auf Konzernebene bei Gedeon Richter Plc. "Unser Ziel ist es, weltweit eine Vorreiterrolle im Bereich der Frauengesundheit einzunehmen, und unsere Programme zur sozialen Verantwortung sind ein wichtiger Bestandteil dieses Engagements. Das 'House of Hope' in Bamako ist zum Aushängeschild unserer internationalen CSR-Aktivitäten geworden und zeigt, wie Fachwissen im Gesundheitswesen, Bildung und gesellschaftliches Engagement greifbare und dauerhafte Veränderungen bewirken können. Wir sind stolz darauf, dass das Zentrum bereits zu einer wichtigen Quelle der Unterstützung und Hoffnung für schutzbedürftige Frauen geworden ist."

Andrea Morris, President der Close to Africa Foundation, fügte hinzu: "Die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erzielten Ergebnisse bestätigen, dass das 'House of Hope' einem echten Bedarf innerhalb der Gemeinschaft gerecht wird. Jede Frau, die medizinische Versorgung erhält, Sicherheit findet, neue Fähigkeiten erlernt oder mehr Selbstvertrauen für die Gestaltung ihrer Zukunft gewinnt, stellt einen bedeutenden Erfolg dar. Besonders ermutigend finden wir das wachsende Engagement der lokalen Gemeinschaften und das zunehmende Bewusstsein für die durch das Zentrum angebotenen Dienste. Gemeinsam mit unseren Partnern helfen wir Frauen dabei, eine sicherere und hoffnungsvollere Zukunft für sich und ihre Familien aufzubauen."

Angesichts der steigenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen bietet das "House of Hope" schutzbedürftigen Frauen weiterhin umfassende Unterstützung durch einen ganzheitlichen Ansatz, der Gesundheitsversorgung, Schutz, Bildung und Kompetenzentwicklung umfasst.

Durch sein langfristiges Engagement für das Programm bekräftigt Richter sein Bestreben, die Gesundheit und Lebensqualität von Frauen durch Initiativen zu verbessern, die für Frauen auf der ganzen Welt sinnvolle und dauerhafte Veränderungen bewirken.

Über Richter

Richter strebt danach, ein globaler Innovator in einigen wichtigen wissenschaftlichen Bereichen zu sein, und setzt sich gleichzeitig dafür ein, Medikamente weltweit zugänglicher zu machen. Das 1901 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. EUR und einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR im Jahr 2025 betreibt das größte F&E-Zentrum Mitteleuropas. Die Forschung des Unternehmens treibt Fortschritte in den Bereichen Neuropsychiatrie und Frauengesundheit voran, während Biotechnologie und allgemeine Arzneimittel das Portfolio an erschwinglichen Behandlungen stärken. Richter setzt auf nachhaltiges Wachstum und investiert in Forschung und Entwicklung, exzellente Fertigung und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.gedeonrichter.com

Weitere Informationen:

Medien: Zsuzsa Beke

+36 20 916 4507

zs.beke@gedeonrichter.com

QUELLE: Gedeon Richter Plc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85205Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85205&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.