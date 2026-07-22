Die Aktie von MSCI bescherte Anlegern über Jahre hohe Gewinne und war meist noch eine bessere Wahl als ein breit gestreuter ETF der Firma. Doch mit den gestern veröffentlichten Quartalszahlen hat der Vorstand gepatzt, die Aktie ist abgetaucht.Kurz und knapp• MSCI verfehlte beim Umsatz und Gewinn die Erwartungen; die Aktie verlor rund zehn Prozent.• Das Unternehmen hob wegen Übernahmen und höherem Wachstum seine Kostenziele an.• Die Kundenbindungsrate überzeugte, dennoch sollten Neueinsteiger wegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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