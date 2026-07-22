LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006602006
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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