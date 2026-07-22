Heute nach US-Börsenschluss legt Alphabet die Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Die Erwartung ist hoch: Analysten rechnen mit rund 117 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,10 Dollar. In den Schlagzeilen wird es vor allem um Cloud-Wachstum, KI-Investitionen und das Werbegeschäft gehen.• Alphabet berichtet heute nach US-Börsenschluss.• Entscheidend sind Cloud-Wachstum, Capex, Backlog und der Umgang mit der Gemini-Debatte.• Beim Gewinn je Aktie könnten Sondereffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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