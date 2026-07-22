Die Rocket Lab USA-Aktie geriet zuletzt an der Börse mächtig unter die Räder. Innerhalb von nicht einmal zwei Monaten halbierte sich der Kurs des US-Raumfahrtunternehmens. Doch am Mittwochmorgen setzt sich Rocket Lab mit einem Kursgewinn von über +4% an die Spitze im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Kursplus und wurde die Aktie zu stark abgestraft? Ein Großauftrag des Pentagons Auslöser des heutigen Kursgewinns der Rocket Lab USA-Aktie ist ein nennenswerter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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