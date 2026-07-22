Unter dem Namen "Apple Upgrade" soll der iPhone-Konzern ein neues Leasing-Programm für seine Produkte planen. Wie Kund:innen davon profitieren sollen und ab wann das neue Programm an den Start gehen soll. Wer bisher bei Apple ein neues Produkt bestellt, hat zwei Optionen: Entweder den Kaufpreis komplett begleichen oder in Raten zahlen, wobei bei letzterer Möglichkeit noch Zinsen anfallen können. Wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht, plant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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