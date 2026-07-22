© Foto: Razieh Poudat - ISNASchiffe drehen um, andere stoppen. Der Ölmarkt reagiert nicht nur auf neue US-Angriffe auf den Iran, sondern auf die Angst, dass dem Öl die sicheren Routen ausgehen.Die Ölpreise ziehen wieder kräftig an, weil der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die wichtigsten Transportrouten für Energie zunehmend belastet. Brent-Rohöl verteuerte sich am Mittwoch um mehr als 4 Prozent auf über 95 US-Dollar je Barrel, auch US-Öl der Sorte WTI legte deutlich zu. Auslöser waren neue US-Luftangriffe gegen iranische Ziele sowie wachsende Zweifel an einer diplomatischen Entspannung. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Rande eines Treffens der ASEAN-Außenminister auf den Philippinen, Washington halte …
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