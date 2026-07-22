Die ATTIKON Gruppe ist weiter auf Expansionskurs: Mit der Übernahme des Düsseldorfer Spezialmaklers B & S Assekuranz- und Finanzmanagement will ATTIKON seine Position im Segment Family Offices und vermögende Privatkunden stärken. Die ATTIKON Finanz AG setzt ihre Wachstumsstrategie weiter fort und übernimmt das in Düsseldorf ansässige Maklerunternehmen B & S Assekuranz- und Finanzmanagement. Das im Jahr 1998 gegründete, inhabergeführte Unternehmen ist auf die Beratung von Family Offices sowie vermögende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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