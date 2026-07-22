DJ AUKTION/Finanzagentur stockt Langläüfer auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch deutsche Langläufer im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Mai bzw. 24. Juni:
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,459 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 806 Mio EUR Zeichnungsquote 1,8 (1,5) Durchschnittsrendite 3,46% (3,30%) Settlement 24. Juli 2026 Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,110 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 902 Mio EUR Zeichnungsquote 2,3 (2,4) Durchschnittsrendite 3,60% (3,38%) Settlement 24. Juli 2026
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July 22, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)
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