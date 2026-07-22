Die Aktienmärkte drehen in dieser Woche wieder auf. Im Fokus steht die Berichtssaison. Abseits vom KI-Ausbau und dem Konflikt im Nahen Osten klettert eine deutsche Aktie im Hintergrund immer weiter in die Höhe. Dazu gibt es aktuell 4,3 Prozent Dividende und die Aussicht auf eine Sonderausschüttung. Das Beste steht jedoch noch bevor: Eine historische Entscheidung sorgt für eine Sonderkonjunktur.In Deutschland hat die Aktienkultur noch Nachholbedarf. Während in Ländern wie den USA über die Hälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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