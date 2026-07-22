

EQS Newswire / 22.07.2026 / 12:45 CET/CEST

Die Nachrichtenagentur garantiert Online-Beiträge auf USA Today und erhöht ihre garantierte Veröffentlichung auf lokalen US-amerikanischen Nachrichtenseiten mit hohem Domain-Rating, um die KI-Sichtbarkeit zu stärken

HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 22. Juli 2026 - Media OutReach Newswire, die führende globale Nachrichtenagentur im asiatisch-pazifischen Raum, hat ihr Vertriebsnetzwerk in den USA mit zusätzlichen garantierten Nachrichtenbeiträgen ausgeweitet.



Garantierte Nachrichtenbeiträge auf USA Today

Durch neue strategische Vereinbarungen bietet Media OutReach Newswire Kunden nun garantierte Online-Beiträge bei führenden US-amerikanischen Medienhäusern wie USA Today, Yahoo Finance und The Associated Press, neben über 650 zuverlässigen Nachrichtenseiten mit Domain-Autorität. Diese neueste Erweiterung des Leistungsspektrums zielt insbesondere auf garantierte Online-Beiträge in Medien mit Domain-Autorität ab, um die KI-Sichtbarkeit zu stärken. Durch die Kombination der Veröffentlichung mit strukturierten Daten in JSON-LD, die Kontext und Bedeutung zur Pressemitteilung für Suchmaschinen und KI-Modelle bereitstellen, um deren Inhalte korrekt zu interpretieren, strukturiert der Vertrieb von Pressemitteilungen durch Media OutReach Newswire Antworten für KI-Auffindbarkeit und KI-Zitate. Der Vertriebsdienst für Presseerklärungen von Media OutReach Newswire hat Unternehmen und Regierungsstellen beim aktiven Aufbau ihrer KI-Sichtbarkeit unterstützt.



Media OutReach Newswire garantiert die Platzierung von Pressemitteilungen im offiziellen, öffentlich sichtbaren Presseerklärungsteil von USA Today. Mit einer bewerteten Domain-Autorität (DA) zwischen 92 und 94 von 100 belegt USA Today einen der vordersten Plätze bei den zuverlässigsten Nachrichtenquellen für Generative Engine Optimization (GEO). Mit über 120,5 Mio. monatlichen Besuchern bietet diese Integration die notwendige öffentliche Sichtbarkeit für den Aufbau von Markenglaubwürdigkeit und Vertrauen auf nationaler Ebene. Darüber hinaus verfügt die Nachrichtenagentur über gesicherte garantierte Pressebeiträge auf echten lokalen und regionalen Nachrichtenseiten, unter anderem The Arizona Republic, Detroit Free Press, Indianapolis Star, Milwaukee Journal Sentinel, The Tennessean und The Oklahoman.



"Durch die Verbesserung der Qualität unserer garantierten Pressebeiträge auf zuverlässigen, Google-indexierten Nachrichtenseiten mit Domain-Autorität, in Kombination mit der direkten Auslieferung von Presseerklärungen in die Online-Postfächer von Journalisten, hat Media OutReach Newswire vielen asiatischen Unternehmen erfolgreich dabei geholfen, ihre Markenreputation im US-amerikanischen Markt aufzubauen", so Jennifer Kok, Gründerin und CEO von Media OutReach Newswire.



"Wir freuen uns, dass wir ein US-amerikanisches Vertriebsnetz für Presseerklärungen aufgebaut haben, das sich genau darauf konzentriert, was die PR-Branche braucht, einen Vertrieb, der Journalisten erreicht und hochwertige Nachrichtenbeiträge in echten Medien bietet. Unsere von internen Medienforschern aufgebaute umfassende Journalistendatenbank deckt über 500 Kategorien von Wirtschaftsnachrichten und 65.000 Journalisten und Redakteure in Qualitätsmedien ab. Das hat unsere Kunden dabei unterstützt, die erreichte Medienberichterstattung und Anfragen von Journalisten aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie, ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Automobil, Reisen und vielen anderen Mediensektoren in den USA zu sichern. Darüber hinaus liefert Media OutReach Newswire dank der Partnerschaft mit The Associated Press die Presseerklärungen der Kunden direkt in die Nachrichtenredaktionen überall in den Vereinigten Staaten", so Jennifer Kok weiter.



Erreichte Medienberichterstattung

Über die Jahre hat die Nachrichtenagentur bei Journalisten in US-Medienhäusern, die sich aktiv für die Veröffentlichungen ihrer Kunden verpflichten, ein Markenvertrauen aufgebaut. Durch ihre Medien- und Journalisteneinblicke ist Media OutReach Newswire in der Lage, darüber zu informieren, wie viele Journalisten je Publikation in den USA die Presseerklärungen ihrer Kunden geöffnet haben, sowie die erreichten Presseberichte anzugeben.



Medien- und Journalisteneinblicke pro Erklärung PR-Informationsbericht für alle Erklärungen

Über seine PR- und Kommunikations-Komplettlösung liefert das globale Vertriebsnetz von Media OutReach Newswire Presseerklärungen seiner Kunden direkt an Journalisten, garantiert wortgetreue Nachrichtenbeiträge auf zuverlässigen News-Websites mit Domain-Autorität, um SEO und GEO zu stärken, und bietet Post-Release-Berichte voller Dateneinblicke und Informationen zu PR-Kampagnen, die die Leistung im Zeitverlauf verfolgen.



Diese Komplettlösung erfüllt die Bedürfnisse von PR- und Kommunikationsfachleuten, von der Veröffentlichung von Presseerklärungen über Berichterstattung mit Dateneinblicken und Informationen zu PR-Kampagnen sowohl für Inlands- als auch für internationale PR-Kampagnen. Hunderte Kunden in China, Hong Kong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Japan, Südkorea und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum haben der Nachrichtenagentur und ihrer Lösung ihr Vertrauen geschenkt, um ihre Geschäftstätigkeit und Markenbekanntheit nach Übersee auszuweiten - auf Märkte in Kanada, den USA, Großbritannien und Europa, in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im ASEAN, in Südostasien, im Nahen Osten, in den Golfstaaten und in Afrika.



Hashtag: MediaOutReachNewswire pressrelease USA

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Über Media OutReach Newswire Media OutReach Newswire ist die führende globale Nachrichtenagentur im asiatisch-pazifischen Raum und eine zuverlässige Partnerin für Medien, Unternehmen, Agenturen und Regierungen in der gesamten Region und weltweit.



Media OutReach Newswire wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, die PR-Branche voranzubringen. Das Unternehmen nutzt KI- und SaaS-Technologie, um die Veröffentlichung von Pressemitteilungen mit einer PR- und Kommunikations-Komplettlösung neu zu definieren. Der Schwerpunkt der Nachrichtenagentur liegt auf der Bereitstellung von Presseerklärungen für Journalisten und Redakteure der entsprechenden Zielmedien, die Pressemitteilungen auf Websites von echten Medien mit Domain-Autorität (DA) veröffentlichen, und der Bereitstellung von Post-Release-Berichten mit Dateneinblicken sowie Informationen zu PR-Kampagnen, die die Leistung im Zeitverlauf verfolgen. Im März 2026 hat die Nachrichtenagentur strukturierte Daten in JSON-LD in ihre Online-Nachrichtenbeiträge integriert, um die KI-Sichtbarkeit für ihre Kunden zu stärken.



Mit einem globalen Netzwerk von über 200.000 Journalisten und Redakteuren und mehr als 70.000 Medientiteln von 1.500 Medienpartnern in über 40 Sprachen stärkt der Fokus von Media OutReach Newswire, garantierte, wortgetreue Beiträge auf echten Medien-Websites bereitzustellen, sowohl SEO als auch GEO, für den Aufbau von Markenvertrauen und KI-Sichtbarkeit, da sich Suchmaschinen und KI-Modelle nach Presseerklärungen richten, die in authentischen Medien mit Domain-Autorität veröffentlicht werden.



Vom Hauptsitz in Hong Kong SAR erstreckt sich das globale Vertriebsnetz für Pressemitteilungen über die USA und Kanada, Lateinamerika, Großbritannien und Europa, den Nahen Osten, die Golfstaaten, Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum, Südostasien und den ASEAN.



Weitere Informationen über unsere Dienste und Lösungen sowie unser Netzwerk finden Sie auf www.media-outreach.com





News Source: Media OutReach Newswire

22.07.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News