Das Bundesfinanzministerium hat den Referentenentwurf zur Frühstart-Rente vorgelegt. Vorgesehen ist ein staatlicher Startbeitrag von zehn Euro monatlich für Kinder als Basis für eine frühzeitige kapitalgedeckte Altersvorsorge. Die Maßnahme reiht sich in die Reform der privaten Altersvorsorge ein. Am Mittwoch hat das Bundesfinanzministerium die nächsten Schritte zur Frühstart-Rente eingeleitet: Der Referentenentwurf liegt vor und geht nun zur Abstimmung an die anderen Ministerien sowie zur Stellungnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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