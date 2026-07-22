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Bitcoin-Wale kauften am 20. Juli weitere 66.700 BTC, während mittelgroße Halter gleichzeitig verkauften, und dieses geteilte Bild prägt die Bitcoin News am heutigen Montag. BTC handelt bei rund 64.400 Dollar nach einer Erholung von elf Prozent vom 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. Die US-Inflation fiel überraschend auf 3,5 Prozent und löste die stärkste Rallye des Jahres aus. Spot-Bitcoin-ETFs beendeten eine achtwöchige Abflussserie mit 510 Millionen Dollar in drei Tagen. Der Fear and Greed Index steht bei 29. Strategy pausierte seine BTC-Käufe und baute eine Barreserve von 3 Milliarden Dollar auf. Die Fed trifft sich am 28. Juli, und diese Bitcoin News könnten die Richtung für den Rest des Jahres vorgeben. Standard Chartered hält das Kursziel von 100.000 Dollar aufrecht.

Bitcoin News Juli 2026: CPI-Überraschung und Wal-Akkumulation vor der Fed

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni endete mit über 20 Prozent Verlust, dem schwächsten Monat seit Start der Spot-ETFs. Die ETFs verzeichneten laut CoinDesk Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar im Juni. Die größten Wallets luden gleichzeitig über 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt.

Mitte Juli drehte die Stimmung, als die US-Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat sanken und die Jahresteuerung von 4,2 auf 3,5 Prozent fiel. Die Erzeugerpreise gingen ebenfalls um 0,3 Prozent zurück, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung sank von über 40 auf rund 12 Prozent. Spot-ETFs beendeten die Abflussserie mit 510 Millionen Dollar an Zuflüssen in drei Tagen, wie wallstreet-online berichtete. BTC erholte sich auf 64.400 Dollar, doch am 20. Juli zeigt sich erneut eine Spaltung.

Am 20. Juli fügten Wal-Wallets weitere 66.700 BTC hinzu, während mittelgroße Halter verkauften. Strategy hält 843.775 BTC und baute eine Barreserve von 3 Milliarden Dollar auf. Standard Chartered hält 100.000 Dollar als Jahresendziel, und Polymarket sieht die besten Chancen auf 70.000 bis 75.000 Dollar. Die Bitcoin News rund um die Fed-Sitzung am 28. Juli bestimmen die nächste Richtung. Selbst 90.000 Dollar liefern 40 Prozent, eine Rendite, die Monate Geduld braucht.

Pepeto: Der Presale, den die Bitcoin News nicht zeigen

Jede Prognose in den Bitcoin News dreht sich um die Frage, ob der Boden erreicht ist, doch die Wallets, die echte Positionen aufbauen, warten nicht auf diese Antwort. Sie nutzen die Phase vor dem Listing, um sich Renditepotenzial zu sichern, und genau das bietet Pepeto mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale.

Der Pepeto-Marktplatz sammelte dieses Kapital, während BTC ein Fünftel seines Wertes verlor. Jeder Dollar kam während des schwächsten Krypto-Quartals seit vier Jahren, und dieses Volumen während der Angst zeigt die Überzeugung einer Community, die schneller wächst als der Abschwung sie bremsen kann. SolidProof hat die gesamte Codebasis des Smart Contracts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und diese unabhängige Prüfung gibt Anlegern eine Sicherheit, die den meisten neuen Projekten fehlt.

Der Marktplatz verarbeitet Swaps gebührenfrei, sodass jeder Handel den vollen Ertrag im Wallet behält, anstatt einen Teil an die Plattform abzugeben. Die Bridge verbindet verschiedene Blockchains, damit Token frei zwischen Netzwerken fließen können, und beseitigt die Kosten und Verzögerungen, die Kapital auf der falschen Chain festhalten.

Mit 420 Billionen Token und über 10,38 Millionen Dollar an Zusagen beobachten Analysten Prognosen von 100x bis 300x nach dem Binance-Listing. Jeder Zyklus hat Anleger belohnt, die während der Angst positioniert waren und das Renditepotenzial der Erholung mitgenommen haben. Pepeto mit bevorstehendem Binance-Listing bietet genau das Setup, nach dem die Bitcoin News Leser suchen, und der Presale-Preis gilt nur bis zum Listungsstart.

Fazit: Was die Bitcoin News und die Wal-Käufe für Pepeto bedeuten

Die Bitcoin News zeigen eine Erholung, doch 40 Prozent über Monate ist das, was der Markt denen gibt, die auf Bestätigung warten. Pepeto mit mehr als 10,38 Millionen Dollar, einem laufenden Marktplatz und bevorstehendem Binance-Listing bietet das Renditepotenzial, das frühe Presale-Positionen in jedem Zyklus erzeugt haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt eine Community, die durch den Abschwung gewachsen ist, und wer sich vor dem Listing positioniert, sichert sich den Preis, der nach Handelsstart nicht mehr verfügbar sein wird.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Bitcoin News für Juli 2026?

BTC handelt bei 64.400 Dollar nach elf Prozent Erholung. Die Inflation fiel auf 3,5 Prozent, ETF-Zuflüsse kehrten zurück, und die Fed-Sitzung am 28. Juli entscheidet die Richtung.

Warum zieht Pepeto während des BTC-Abschwungs Kapital an?

Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, angezogen von einem funktionierenden Marktplatz und bevorstehendem Binance-Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.