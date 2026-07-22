Berlin (ots) -Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat heute die Evaluation der unabhängigen Asylverfahrensberatung (AVB) veröffentlicht. Die AVB wurde von allen Befragten - darunter Beratungsfachkräfte, Träger, Zentralstellen und Bewilligungsbehörde grundsätzlich positiv bewertet.Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher:"Gut, dass das BAMF endlich die Evaluation der AVB veröffentlicht hat. Hier werden die vielen positiven Aspekte der AVB deutlich herausgestellt. Durch die individuelle Beratung werden Asylsuchende in die Lage versetzt, gut informiert und selbstbestimmt ihr Verfahren zu durchlaufen. Abläufe und Entscheidungsprozesse im Asylverfahren können so besser nachvollzogen und akzeptiert werden. Soweit die Evaluierung aufgrund der vorliegenden Daten überhaupt einen Wirkungszusammenhang zwischen der individuellen Beratung und zum Beispiel einem effizienteren Ablauf des Asylverfahrens oder qualitativ besseren Bescheiden feststellen konnte, fällt auch dieser positiv aus. Allerdings ist klar ersichtlich, dass es für eine konkrete Wirkungsanalyse einer Verbesserung der Datengrundlage bedarf. Das ist auch eine der Handlungsempfehlungen der Evaluation.Es ist gut, dass sich die Beratungsstrukturen der AVB etabliert haben und sich die mit der AVB verfolgten politischen Ziele in der Praxis nach der ersten Analyse zu erfüllen scheinen. Festgestellte Anlaufschwierigkeiten, wie die Sicherstellung eines noch frühzeitigeren Zugangs zu den Schutzsuchenden im Verfahren, können vergleichsweise leicht behoben werden. Auch hier gibt die Evaluierung wertvolle Hinweise.Wichtig ist jetzt, dass wir die auskömmliche Finanzierung der AVB im parlamentarischen Haushaltsverfahren sicherstellen, damit die individuelle Beratung auch weiterhin gesichert ist."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: (030) 227 - 52282E-Mail: pressestelle@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6319475