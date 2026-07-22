Immer mehr Menschen nutzen KI zur Online-Suche. Aber woher stammt das Wissen, das die Tools liefern? Eine Studie hat 250.000 Antworten untersucht. Das Ergebnis: Fachartikel gehören zu den seltensten Quellen. Statt klassischer Suchmaschinen wie Google oder Bing wird immer öfter KI zur Recherche verwendet. Ende 2025 gab im Rahmen einer Bitkom-Umfrage schon die Hälfte der Menschen in Deutschland an, zumindest gelegentlich Chatbots statt Suchmaschinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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