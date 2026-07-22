Kräftige Ausschläge bei den Vorzugsaktien des Laborausrüsters Sartorius. Nachdem der MDAX-Wert am Dienstag noch von schwachen Aussagen zum Bioprocessing-Geschäft von Danaher mit in die Tiefe gerissen wurde, setzt der Titel zur Wochenmitte bereits wieder zur charttechnischen Gegenbewegung an. Positive Impulse verleihen Branchen-Neuigkeiten aus den USA.Denn die US-amerikanische Repligen will den Medizintechnik- und Bioprozesstechnik-Spezialisten BioLife Solutions übernehmen. Der Aufkäufer bietet 31,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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