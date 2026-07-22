Mainz (ots) -Mit "Rienzi" steht zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele 2026 erstmals Wagners dritte Oper auf dem Spielplan. Das selten gespielte Frühwerk erzählt vom Aufstieg und Fall eines römischen Volkstribunen. 3sat zeigt die Aufzeichnung der Bayreuther Neuinszenierung am Samstag, 1. August 2026, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung. Anschließend ist "Rienzi" noch bis 30. August 2026 in der 3satMediathek abrufbar. Bereits am Samstag, 25. Juli 2026, um 22.55 Uhr, beleuchtet die Kurz-Dokumentation "Das Geheimnis von Bayreuth - 150 Jahre Festspiele und die Macht des Rings" die Geschichte des Phänomens Bayreuth - ebenfalls in Erstausstrahlung. In der 3satMediathek ist die Doku am selben Tag bereits ab 10.00 Uhr verfügbar.Die Oper "Rienzi" wird in diesem Jahr erstmals in Bayreuth aufgeführt. Zu Wagners Lebzeiten war es einer seiner größten Erfolge und markiert einen wichtigen Schritt zu seinem späteren Musiktheater. Musikalisch steht "Rienzi" an der Schwelle zwischen französischer Grand Opéra und Wagners späterem Musikdrama. Die Bayreuther Festspiele zeigen das Werk 2026 in einer Neuinszenierung von Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka. Die musikalische Leitung hat Nathalie Stutzmann. In der Titelpartie sind Andreas Schager und Magnus Vigilius zu erleben. Gabriela Scherer singt Irene, Jennifer Holloway den Adriano, Michael Nagy den Paolo Orsini.Ein Theater für ein Werk: das Festspielhaus Bayreuth. Vor 150 Jahren brachte Richard Wagner dort seinen "Ring des Nibelungen" zur Uraufführung. Bis heute prägt das Werk die Bayreuther Festspiele. Die Kurz-Dokumentation "Das Geheimnis von Bayreuth - 150 Jahre Festspiele und die Macht des Rings" von Hannah Friedrich blickt auf Bayreuth aus der Perspektive namhafter Regisseurinnen und Regisseure, die dort gearbeitet haben.Weitere Höhepunkte im 3satFestspielsommerDer 3satFestspielsommer zeigt bis Ende September weitere Höhepunkte: Richard Strauss' Oper "Ariadne auf Naxos" von den Salzburger Festspielen 2026 am Samstag, 15. August 2026, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung; das Konzert "Andrea Bocelli: Romanza - Eine musikalische Nacht in der Toskana" am Samstag, 5. September 2026, 20.15 Uhr, ebenfalls in Erstausstrahlung; sowie die Liveübertragung "Last Night of the Proms" aus der Royal Albert Hall in London am Samstag, 12. September 2026, um 20.15 Uhr.Bayreuth und mehr beim ARD RadiofestivalMit der Oper "Rienzi" sowie dem kompletten "Ring" sind die Highlights auf dem Grünen Hügel live auch im ARD Radiofestival zu hören (26. Juli bis1. August 2026). Dieses präsentiert vom 11. Juli bis zum 18. September 2026 täglich ab 20.00 Uhr in ARD Sounds und im Radio Konzerte, Opern und Jazz aus ganz Europa. Darunter sind Konzerte von renommierten Festivals und Ensembles aus der reichen mitteldeutschen Musiklandschaft wie das Eröffnungskonzert des MDR Musiksommers am 7. August. Zu den weiteren Höhepunkten zählen Konzerte vom Schleswig-Holstein Musik-Festival (20. Juli), von den Tagen Alter Musik Regensburg (23. Juli) und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern (24. Juli). Die Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker am 21. August ist ebenso zu hören wie die "Last Night of the Proms" der BBC am 12. September 2026. Koordiniert wird das Radiofestival in diesem Jahr vom MDR.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zu "Rienzi" und zum 3satFestspielsommer erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressefotos zu "Das Geheimnis von Bayreuth - 150 Jahre Festspiele und die Macht des Rings" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/programmwochen?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Baction%5D=show&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bbroadcastid%5D=dae6ca7a-8194-4aa2-b186-1cf7e2a3fc23&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=25.07.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=25.07.2026&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=31&cHash=19d893390049a40e5e988415ae950f92) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/das-geheimnis-von-bayreuth) finden Sie die Doku "Das Geheimnis von Bayreuth". Einen Überblick über alle Sendungen des 3satFestspielsommers finden Sie in dieser Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3satfestspielsommer-2026).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6319508