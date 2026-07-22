Bitcoin hat sich in den vergangenen Handelstagen deutlich stabilisiert und wichtige Kursmarken zurückerobert. Nach dem Anstieg über 66.000 US-Dollar verbessert sich das kurzfristige Chartbild spürbar. Entscheidend wird nun, ob sich die jüngst zurückgewonnene Zone tatsächlich als tragfähige Unterstützung etablieren kann.Wichtige Hürde zurückerobert Besonders relevant ist der Bereich um 63.900 US-Dollar, der zuletzt als sogenannter Point of ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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