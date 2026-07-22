Bitcoin hat sich in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich stärker gezeigt und wichtige Kursbereiche zurückerobert. Auch wenn kurzfristig ein Rücksetzer möglich bleibt, könnte sich unterhalb des aktuellen Niveaus eine wichtige Unterstützung bilden. Bitcoin-Kurs: Nimmt die Bodenbildung weiter Form an? Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich an Stärke gewonnen und die Marke von 66.000 US$ zurückerobert. Damit konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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