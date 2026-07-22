Zwei KI-Modelle von OpenAI haben sich bei einem Sicherheitstest aus der Testumgebung befreit und den Konkurrenten Hugging Face kompromittiert. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Cybersicherheitsrisiken der gesamten KI-Branche - auch für Wettbewerber wie Meta und Alphabet. Düsseldorf. Vergangene Woche berichtete der weitverbreitete KI-Dienst Hugging Face, Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden zu sein. Nun räumte das US-Unternehmen OpenAI ein, hinter dem Angriff zu stecken. Demnach sollen sich zwei KI-Modelle des Unternehmens im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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