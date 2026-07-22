Mit einer besonderen Auktionsplattform will ein Startup das Mieten von GPU-Leistung verändern. Statt sich auf langfristige Verträge einzulassen, können Nutzer:innen hier wochenweise Rechenleistung ersteigern. Wer für KI-Anwendungen die nötige Rechenleistung benötigt, kauft im Normalfall nicht einfach Dutzende Grafikeinheiten von Nvidia. Stattdessen wird die notwendige Power über Cloud-Dienste angemietet und bereitgestellt. Allerdings gelten gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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