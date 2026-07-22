Baden-Baden (ots) -Der frischgebackene Fußball-Weltmeister heißt Spanien. Und wer Games-Europameister der ersten sechs Monate 2026 ist, steht nun auch fest: "EA Sports FC 26" toppt die plattformübergreifenden, repräsentativen Halbjahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Fußball-Simulation aus dem Hause Electronic Arts setzte sich nicht nur insgesamt durch, sondern besteigt auch in 13 der 17 untersuchten Länder (darunter Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz und Spanien) die Spitze der jeweiligen Auswertung.Zweiterfolgreichstes Videospiel zwischen Januar und Juni war Nintendos Lebenssimulation "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden", die besonders gut in Frankreich (Platz eins), Spanien (Platz zwei) und Belgien (Platz drei) abräumte. Die Bronzemedaille der europäischen Halbjahresauswertung geht an Capcoms "Resident Evil Requiem". Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe zeichnete in Großbritannien sogar für das beliebteste Spiel insgesamt verantwortlich - und holte außerdem Top-Positionen in den osteuropäischen Ländern Slowakei, Tschechien und Ungarn (jeweils Rang zwei)."Pokémon Pokopia" und "Resident Evil Requiem" in Deutschland gefragtDie nach Plattform unterteilten deutschen Halbjahres-Hitlisten zeigen ein differenziertes Bild: Die beiden Pokémon-Titel "Pokémon Pokopia" und "Pokémon-Legenden: Z-A" geben im Switch-2-Ranking den Ton an, während sich "Minecraft" und "Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden" beim Vorgänger Switch durchsetzen. Die meistverkauften PS5- und Xbox Series-Titel sind "Resident Evil Requiem" und "EA Sports FC 26".Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen im physischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@nielseniq.comNadine Arend, nadine.arend@nielseniq.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11911/6319542