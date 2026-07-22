Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Turnaround?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.07.2026 14:45 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Etwas leichter vor Technologie-Quartalszahlen

DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter vor Technologie-Quartalszahlen

DOW JONES--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Google-Mutter Amazon, IBM, Tesla und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen. Der Future auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1 Prozent. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach.

"Investoren kehren vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", heißt es von der Tickmill Group. "Der Markt braucht keine Perfektion, aber er braucht den Beweis, dass die Ausgabenabsichten intakt bleiben und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nachlässt." Die Alphabet-Aktie steigt vorbörslich um 0,4 Prozent.

Belastend wirkt die weitere Eskalation im Iran-Krieg, wo die Angriffe der USA und des Iran weitergehen. Dies treibt die Ölpreise weiter nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 3,9 Prozent auf 94,55 Dollar. Der Anstieg der Ölpreise sowie der Erdgas- und anderer Rohstoffpreise habe die kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, so die Deutsche Bank. "Dies führt dazu, dass Anleger mehr Zinserhöhungen der Federal Reserve einpreisen und sogar wieder über eine mögliche Zinserhöhung in der nächsten Woche spekuliert wird", so die Analysten. Die Märkte preisen nun Zinserhöhungen der Fed um rund 50 Basispunkte bis April 2027 ein, einschließlich einer etwa 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche, so IG Markets.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist zur Wochenmitte leer.

Am Anleihemarkt tut sich wenig; die Zehnjahresrendite gewinnt 1 Basispunkt auf 4,64 Prozent. Auch der Dollar tritt auf der Stelle. Beim Gold nutzen Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf; die Feinunze verteuert sich um 1,2 Prozent auf 4.124 Dollar.

Unter den Einzelwerten springen Super Micro Computer um 14,7 Prozent nach oben. Der Umsatz des Konzerns lag im vierten Geschäftsquartal zwar am unteren Ende des Prognosekorridors, die Bruttomarge fiel jedoch etwa doppelt so hoch aus. Überdies berichtete Super Micro über kurzfristige Aufträge von über 60 Milliarden Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Dell Technologies und Hewlett-Packard Enterprise erhöhen sich um 2,9 bzw. 2,7 Prozent.

Die Aktien von AT&T gewinnen 4,5 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen teilte mit, das zweite Quartal habe einen Rekord bei den kombinierten Nettozugängen bei Glasfaser und Fixed Wireless markiert. Zudem sei es das stärkste Wachstum bei Mobilfunkverträgen für Privatkunden seit mehr als drei Jahren gewesen.

Für die Titel von GE Vernova geht es dagegen um 5,9 Prozent nach unten. Das Energieunternehmen meldete für das zweite Quartal ein EBITDA von 1,2 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten ein EBITDA von 1,3 Milliarden Dollar und einen Umsatz von 10,8 Milliarden Dollar erwartet. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon über 60 Prozent gewonnen, so das hier auch Gewinnmitnahmen für das Minus verantwortlich sein könnten, heißt es. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,27 +0,01    4,27      4,25 
5 Jahre           4,38 +0,01    4,39      4,36 
10 Jahre          4,64 +0,01    4,65      4,62 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09 
EUR/USD          1,1408  +0,1   0,0011     1,1397   1,1409 
EUR/JPY          186,03  +0,0   0,0500     185,98  185,9700 
EUR/CHF          0,9267  +0,1   0,0006     0,9261   0,9263 
EUR/GBP          0,8534  +0,2   0,0015     0,8519   0,8530 
USD/JPY          163,05  -0,1  -0,1100     163,16  162,9900 
GBP/USD          1,3367  -0,0  -0,0004     1,3371   1,3370 
USD/CNY          6,7728  +0,1   0,0072     6,7656   6,7656 
USD/CNH          6,7743  +0,1   0,0056     6,7687   6,7672 
AUS/USD          0,6994  -0,0  -0,0003     0,6997   0,7006 
Bitcoin/USD      65.966,35  -0,6  -417,14    66.383,49 66.636,24 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         87,43  +3,7    3,09      84,34 
Brent/ICE         94,55  +3,9    3,54      91,01 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.124,37  +1,2   48,08    4.076,29 
Silber           59,36  +1,0    0,58      58,79 
Platin         1.646,12  +1,1   17,12    1.629,00 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 08:14 ET (12:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.