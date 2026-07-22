DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter vor Technologie-Quartalszahlen

DOW JONES--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Google-Mutter Amazon, IBM, Tesla und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen. Der Future auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1 Prozent. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach.

"Investoren kehren vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", heißt es von der Tickmill Group. "Der Markt braucht keine Perfektion, aber er braucht den Beweis, dass die Ausgabenabsichten intakt bleiben und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nachlässt." Die Alphabet-Aktie steigt vorbörslich um 0,4 Prozent.

Belastend wirkt die weitere Eskalation im Iran-Krieg, wo die Angriffe der USA und des Iran weitergehen. Dies treibt die Ölpreise weiter nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 3,9 Prozent auf 94,55 Dollar. Der Anstieg der Ölpreise sowie der Erdgas- und anderer Rohstoffpreise habe die kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, so die Deutsche Bank. "Dies führt dazu, dass Anleger mehr Zinserhöhungen der Federal Reserve einpreisen und sogar wieder über eine mögliche Zinserhöhung in der nächsten Woche spekuliert wird", so die Analysten. Die Märkte preisen nun Zinserhöhungen der Fed um rund 50 Basispunkte bis April 2027 ein, einschließlich einer etwa 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche, so IG Markets.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist zur Wochenmitte leer.

Am Anleihemarkt tut sich wenig; die Zehnjahresrendite gewinnt 1 Basispunkt auf 4,64 Prozent. Auch der Dollar tritt auf der Stelle. Beim Gold nutzen Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf; die Feinunze verteuert sich um 1,2 Prozent auf 4.124 Dollar.

Unter den Einzelwerten springen Super Micro Computer um 14,7 Prozent nach oben. Der Umsatz des Konzerns lag im vierten Geschäftsquartal zwar am unteren Ende des Prognosekorridors, die Bruttomarge fiel jedoch etwa doppelt so hoch aus. Überdies berichtete Super Micro über kurzfristige Aufträge von über 60 Milliarden Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Dell Technologies und Hewlett-Packard Enterprise erhöhen sich um 2,9 bzw. 2,7 Prozent.

Die Aktien von AT&T gewinnen 4,5 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen teilte mit, das zweite Quartal habe einen Rekord bei den kombinierten Nettozugängen bei Glasfaser und Fixed Wireless markiert. Zudem sei es das stärkste Wachstum bei Mobilfunkverträgen für Privatkunden seit mehr als drei Jahren gewesen.

Für die Titel von GE Vernova geht es dagegen um 5,9 Prozent nach unten. Das Energieunternehmen meldete für das zweite Quartal ein EBITDA von 1,2 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 11,1 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten ein EBITDA von 1,3 Milliarden Dollar und einen Umsatz von 10,8 Milliarden Dollar erwartet. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon über 60 Prozent gewonnen, so das hier auch Gewinnmitnahmen für das Minus verantwortlich sein könnten, heißt es.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,27 +0,01 4,27 4,25 5 Jahre 4,38 +0,01 4,39 4,36 10 Jahre 4,64 +0,01 4,65 4,62 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09 EUR/USD 1,1408 +0,1 0,0011 1,1397 1,1409 EUR/JPY 186,03 +0,0 0,0500 185,98 185,9700 EUR/CHF 0,9267 +0,1 0,0006 0,9261 0,9263 EUR/GBP 0,8534 +0,2 0,0015 0,8519 0,8530 USD/JPY 163,05 -0,1 -0,1100 163,16 162,9900 GBP/USD 1,3367 -0,0 -0,0004 1,3371 1,3370 USD/CNY 6,7728 +0,1 0,0072 6,7656 6,7656 USD/CNH 6,7743 +0,1 0,0056 6,7687 6,7672 AUS/USD 0,6994 -0,0 -0,0003 0,6997 0,7006 Bitcoin/USD 65.966,35 -0,6 -417,14 66.383,49 66.636,24 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 87,43 +3,7 3,09 84,34 Brent/ICE 94,55 +3,9 3,54 91,01 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.124,37 +1,2 48,08 4.076,29 Silber 59,36 +1,0 0,58 58,79 Platin 1.646,12 +1,1 17,12 1.629,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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