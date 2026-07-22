Köln (ots) -Goldene Palmen, funkelnde Deko-Elemente, ein Ölgemälde, eine lebensgroße Goldstatue und "ganz nebenbei" ein PENNY Markt: Mit "Leylaland" eröffnet PENNY in Frankfurt einen weiteren Leuchttummarkt, den es so bislang im deutschen Discount nicht gab.Gemeinsam mit TV- und Social-Media-Star Leyla Heiter hat PENNY einen Markt geschaffen, der Discount und Entertainment auf völlig neue Weise verbindet. Statt eines kurzfristigen Pop-up-Konzepts erwartet Kund:innen ein dauerhaft gestalteter Markt im unverwechselbaren Leyla-Look - mit Glamour, extravagantem Flair und jeder Menge Überraschungen.Zur Eröffnung laden wir Sie herzlich ein.Eröffnung von PENNY LeylalandMittwoch, 30. Juli 2026Ab 10:00 UhrPENNY Markt "Leylaland"Ludwig-Landmann-Straße 81, 60488 Frankfurt am MainHighlightLeyla Heiter ist persönlich ab 13 Uhr vor Ort und steht für ein exklusives Meet&Greet sowie Foto- und Interviewmöglichkeiten zur Verfügung.Was Sie erwartetVon außen ein klassischer PENNY Markt, innen eine völlig neue Erlebniswelt: Goldene Palmen, glamouröse Dekorationselemente, imposante Kronleuchter, royale Kunstwerke und eine lebensgroße Leyla-Goldstatue sorgen für eine außergewöhnliche Einkaufsatmosphäre. Trotz aller Inszenierung bleibt Leylaland ein "echter" PENNY: Rund 3.500 Artikel, die gewohnt günstigen PENNY Preise und selbstverständlich kein "Glamour-Aufschlag".Anmeldung und Rückfragen Wir freuen uns, Sie anlässlich des Termins begrüßen zu können und bitte um kurze Anmeldung unter:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.dePressekontakt:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/6319571