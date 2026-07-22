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Sunday Hotels eröffnet 24 neue Hotels und Resorts in Deutschland



22.07.2026 / 15:00 CET/CEST

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Sunday Hotels hat bekannt gegeben, 24 neue Hotels und resorts in Deutschland in sein Portfolio aufgenommen zu haben. Die Marke betreibt bereits 11 Hotels im Land und erhöht damit ihre Gesamtzahl auf 35. Die Expansion stärkt die Präsenz von Sunday Hotels in einem der größten Hotelmärkte Europas und erweitert gleichzeitig das Angebot für Geschäfts- und Freizeitreisende. Die 24 Hotels und Resorts wurden zuvor unter den Marken Accor, Wyndham und H+ betrieben und gehören nun zum Portfolio von Sunday Hotels. Die 24 Hotels befinden sich in wichtigen Städten und regionalen Destinationen Deutschlands, darunter Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Nürnberg, Hannover, Bonn, Augsburg und Wiesbaden. Sie bieten Gästen moderne Unterkünfte, hochwertigen Service sowie eine komfortable Anbindung an bedeutende Wirtschafts- und Tourismuszentren. Die Hotels werden im Rahmen von Managementverträgen betrieben und sind ab sofort über die Websites und Apps von Sunday Hotels sowie über führende Online-Reisebüros buchbar. Puneet Yadav, SVP & Head of Hotels - Germany & UK (Sunday & Belvilla Hotels), sagte: "Deutschland ist ein Eckpfeiler unserer europäischen Wachstumsstrategie. Unser Fokus lag stets darauf, ein hochwertiges Portfolio aufzubauen. Dieser disziplinierte Ansatz hat es uns ermöglicht, ein widerstandsfähiges Unternehmen mit einer starken operativen Basis aufzubauen. Nachdem wir im Vereinigten Königreich ein erfolgreiches Premium-Hotelmodell etabliert haben, bringen wir nun dieselbe operative Philosophie nach Deutschland. Wir sehen Deutschland als einen langfristigen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial und diese neuen Hotels sind ein weiterer Schritt auf diesem Weg." Michal Michalowski, Cluster GM, Sunday Hotels sagte: "Als Teil von PRISM führen wir an all unseren Standorten eine einheitliche, vernetzte Betriebsweise ein. Unsere Gäste profitieren von einem schnelleren und konsistenteren Service, einem reibungsloseren Buchungs- und Check-in Erlebnis, sowie von demselben Qualitätsstandard, unabhängig davon, ob sie geschäftlich in einem Stadthotel oder für ein Wochenende in einer regionalen Unterkunft übernachten. Dabei bewahren wir den lokalen Charakter und die deutschen Servicestandards, die unsere Gäste erwarten und ergänzen diese durch unsere operative Stärke." Die jüngste Expansion ist Teil der langfristigen Strategie von Sunday Hotels, seine Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten weiter auszubauen. Sie baut zudem auf der wachsenden Partnerschaft des Unternehmens mit Aroundtown, einem der größten Immobilienunternehmen Europas, auf. Unter den Marken Sunday Hotels und Belvilla betreibt das Unternehmen nun neun Hotels aus dem Aroundtown-Portfolio in Deutschland, darunter das Sunday Hotel Düsseldorf City Nord mit 190 Zimmern, das Sunday Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg mit 163 Zimmern, das Sunday Hotel Dortmund City mit 82 Zimmern, das Offenburg City Hotel by Belvilla mit 79 Zimmern, das Sunday Resort Rügen in Sagard (230 Zimmer), das Sunday Resort Marina Wolfsbruch in Rheinsberg (207 Zimmer), das Sunday Resort Hafendorf Rheinsberg (176 Hotelzimmer und Ferienhäuser), das Sunday Hotel Saarbrücken (100 Zimmer) sowie das Sunday Hotel Bielefeld (119 Zimmer). Media Contact

Anupriya Malik, Communications Lead - US & Europe, (Email - anupriya.d@oyorooms.com Phone no - +91- 9791163065)



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