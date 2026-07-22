Mitten in der Nacht hat die Flugabwehr in Teheran wieder angeschlagen. Gegen 3.30 Uhr Ortszeit schreckte das Feuer viele Bewohner der Millionenmetropole aus dem Schlaf, rund eine halbe Stunde lang waren dumpfe Detonationen zu hören. Es war das erste Mal seit Beginn der jüngsten Eskalationsrunde, dass die Flugabwehr in der iranischen Hauptstadt überhaupt wieder aktiv wurde. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestätigte erst Stunden später, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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