Der Oberurseler Maklerpool BCA hat den comparit-Vergleichsrechner "cpit" mit Lösungen für die Krankenversicherung und die Grundfähigkeitsabsicherung ergänzt. Vermittlern der BCA stehen damit zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung. Die BCA AG hab hat den comparit-Vergleichsrechner "cpit" um die Sparten Krankenversicherung und Grundfähigkeitsabsicherung erweitert und damit in ihr Angebots- und Plattformumfeld eingebunden. Somit können Vermittler der gesamten BCA-Gruppe zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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