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Die BNB Chain hat ein neues Allzeithoch bei tokenisierten Real-World-Assets erreicht, doch der BNB-Kurs reagiert kaum. Laut RWA.xyz liegen jetzt 5,2 Milliarden Dollar an tokenisierten Vermögenswerten auf dem Netzwerk, ein Anstieg von 32 Prozent in einem Monat. Damit ist die BNB Chain die zweitgrößte Blockchain für tokenisierte Werte hinter Ethereum. 665 verschiedene Assets, von US-Staatsanleihen bis Aktien, werden bereits auf der Kette gehandelt. Gleichzeitig notiert BNB bei 572 Dollar, 58 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1.370 Dollar. Diese Krypto News zeigt eine Diskrepanz, die den gesamten Markt der Exchange-Token betrifft. Wachstum im Netzwerk bewegt den Kurs nicht, wenn die Marktkapitalisierung die Gewinne bereits aufgesogen hat. Dieser Artikel erklärt die Daten und zeigt ein Projekt, dessen Katalysatoren noch nicht eingepreist sind.

Krypto News: BNB Chain überschreitet 5,2 Milliarden Dollar an tokenisierten Assets, doch der Token bleibt zurück

Die BNB Chain hat laut RWA.xyz ein Allzeithoch von 5,2 Milliarden Dollar an tokenisierten Real-World-Assets erreicht, wie CryptoBriefing am 18. Juli berichtet. Der Wert stieg in einem Monat um 32 Prozent. Im März lag er bei 3 Milliarden, im Mai bei 4 Milliarden, jetzt über 5 Milliarden. 665 tokenisierte Assets decken Kategorien von US-Staatsanleihen bis Aktien ab. Plattformen wie Ondo Finance und Securitize in Partnerschaft mit VanEck gehören zu den wichtigsten Emittenten auf der Kette.

Der BNB-Kurs liegt am 20. Juli bei 572 Dollar mit einer 24-Stunden-Veränderung von plus 0,65 Prozent, wie CoinMarketCap bestätigt. Die gesamte Marktkapitalisierung beträgt 76 Milliarden Dollar, Platz vier unter allen Kryptowährungen. Doch BNB steht 58 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die aktuellen Marktdaten rund um tokenisierte Vermögenswerte treiben die Nutzung des Netzwerks, aber nicht den Kurs.

Die RWA-Branche insgesamt erreichte 31 Milliarden Dollar auf öffentlichen Blockchains mit über 960.000 Haltern. Ethereum führt mit 47,9 Prozent, die BNB Chain hält 12,1 Prozent, Solana 9,8 Prozent. Diese Krypto News verdeutlicht, dass Exchange-Token den Punkt erreicht haben, an dem Netzwerkwachstum den Kurs nicht mehr bewegt wie in früheren Zyklen. Die größten Renditen entstehen derzeit in Projekten, deren wichtigster Auslöser erst noch kommt.

Pepeto: Der Marktplatz des Pepe-Mitgründers mit der seltensten Kombination im Kryptomarkt

Die Lücke zwischen On-Chain-Aktivität und BNB-Kurs zeigt das Grundproblem später Einstiege bei großen Exchange-Token. Das stärkste Ertragsprofil entsteht genau dort, wo der entscheidende Katalysator noch bevorsteht.

Jeden Monat überfluten neue Presale-Token den Markt, doch kaum einer bringt fertige Produkte mit. Pepeto hat dieses Muster von Beginn an durchbrochen. Wo andere Roadmaps verkaufen, hat dieser Marktplatz echte Produkte online gestellt, bevor irgendjemand zum Kauf aufgefordert wurde.

Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins leitet das Projekt, und seine Beteiligung gibt dem Presale ein Gewicht, das reine Roadmap-Token nicht erreichen. Die Community ist über die Marke von 10,38 Millionen Dollar gewachsen, während der Fear and Greed Index extreme Angst zeigt. Dass Kapital in dieser angstgeprägten Phase fließt, zeigt Überzeugung und nicht Spekulation.

Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Gebühren zwischen Netzwerken. PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab, damit die Spanne im Wallet des Halters bleibt. Durch SolidProof geprüfte und verifizierte Smart Contracts sichern das gesamte Projekt ab. Der Code wurde unabhängig getestet und bestätigt, bevor der erste Dollar eingezahlt wurde.

Pepeto ist bei 0,000000188 Dollar verfügbar, und der Abstand zwischen Presale-Preis und erwartetem Listing-Kurs eröffnet ein Renditepotenzial, das BNB bei 572 Dollar und 76 Milliarden Marktkapitalisierung nicht bieten kann. Die Krypto News mögen sich auf BNB und Solana konzentrieren, doch die Wallets, die jetzt Pepeto laden, verstehen, dass Meme-Energie und echte Werkzeuge zur gleichen Zeit nur einmal pro Zyklus zusammentreffen.

Fazit: Krypto News, BNB und der Presale-Einstieg, der beim Listing verschwindet

Die Krypto News dieser Woche setzt die BNB Chain ins Zentrum der On-Chain-Finanzwelt. BNB bei 572 Dollar und 76 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung zeigt, wie sehr die Gewinne bereits eingepreist sind. Das Renditepotenzial zwischen Pepetos Presale-Preis und dem Listing-Kurs übertrifft alles, was BNB bei dieser Marktkapitalisierung bieten kann. Die offizielle Pepeto-Website ist der Punkt, an dem dieser Einstieg noch offen steht, und die Wallets, die heute kaufen, kennen das Muster aus früheren Zyklen. Der Presale-Preis wird nicht mehr da sein, wenn das Listing kommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Krypto News heute?

Die BNB Chain hat mit 5,2 Milliarden Dollar an tokenisierten Assets ein neues Allzeithoch erreicht, 32 Prozent mehr als im Vormonat.

Warum kaufen Anleger Pepeto statt BNB?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale-Einnahmen, weil der Abstand zum Listing-Kurs ein Renditepotenzial bietet, das BNB bei 76 Milliarden Marktkapitalisierung nicht erreichen kann.