DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juli
=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: 100 *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 1H 1H (10:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli PROGNOSE: -16,7 zuvor: -17,7 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz) ===
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July 22, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
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