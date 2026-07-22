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Dow Jones News
22.07.2026 15:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juli 

=== 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q 
  07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 
  07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H 
  08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  100 
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zum Ergebnis 1H 1H (10:00 Analystenkonferenz) 
  10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q 
  12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,25% 
     zuvor:  2,25% 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche 
     PROGNOSE: 212.000 
     zuvor:  208.000 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli 
     PROGNOSE: -16,7 
     zuvor:  -17,7 
  17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.