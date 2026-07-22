DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Österreich-Produktion um 35 Prozent erhöht - Workover-Programm zur Steigerung von Cashflow und Erträgen im Wiener Becken läuft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Österreich-Produktion um 35 Prozent erhöht

Workover-Programm zur Steigerung von Cashflow und Erträgen im Wiener Becken läuft

ADX Team in Zistersdorf

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Wien (pta000/22.07.2026/15:05 UTC+2)

Die australisch-österreichische Bohrfirma ADX Energy hat ihre Produktion in Österreich um 35 Prozent gesteigert, das entspricht einem zusätzlichen Output von 75 Barrel Öläquivalent pro Tag. Grund dafür ist das laufende Workover-Programm im Wiener Becken, das bereits im Frühjahr angekündigt wurde. Für 2027 sind weitere Bohrungsarbeiten geplant, um die Ertragsfähigkeit der bestehenden Erdgas- und Erdölfelder (GA-10A und GA-93) zu erhöhen, kündigt ADX Executive Chairman Ian Tchacos an.

Laut Tchacos ist die Produktionssteigerung nach dem jüngsten Workover-Programm im Wiener Becken (ca. 70 km nordöstlich von Wien) überaus positiv, aber noch lange nicht im vollen Umfang ausgeschöpft. "Unser lokales Technik- und Betriebsteam prüft weitere Optionen, um die Reserven der Felder zu erschließen. Wir planen daher für 2027 eine Erschließungsbohrung und eine Bewertungsbohrung, diese könnten - durch die Anbindung an bestehende Infrastruktur - mit relativ geringem Kostenaufwand Cashflow und Erträge rasch erhöhen."

ADX hält die Felder im Wiener Becken zu 100 Prozent, das Arbeitsprogramm zur Optimierung der bestehenden Bohrungen wurde im Frühjahr eingeleitet, um die Produktion zu verbessern und die Rentabilität zu erhöhen. Dieses Programm soll 2027 fortgesetzt werden. Bis dato wurde die Nettoproduktion von 150 auf über 220 BOEPD (Barrel Öläquivalent, davon 24 Erdöl und 52 Erdgas) erhöht. Mit dem Feld Anshof in Oberösterreich sind es nun insgesamt 285 BOEPD, was eine Produktionssteigerung in Österreich von 35% allein in diesem Jahr bedeutet.

Laut ADX ist der weitere Ausbau der Öl- und Gasfelder in Gaiselberg und Zistersdorf (Wiener Becken) wünschenswert, da viele Faktoren dafür sprechen, u.a. die geringen zusätzlichen Betriebskosten, die hervorragende Anbindung durch die bestehende Infrastruktur, relativ geringe Lizenzgebühren sowie die attraktiven Öl- und Gaspreise am zentraleuropäischen Gas-Hub (dzt. ca. 47 Euro pro Megawattstunde).

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung:

ADX Energy vom 09. Juli https://www.pressetext.com/news/20260709007 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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Aussender: ADX Energy Ltd. Ölzeltgasse 3/8 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: DI Paul Fink Tel.: +43 (0)676 6893465 E-Mail: paul.fink@adx-energy.at Website: www.adx-energy.com ISIN(s): AU000000ADX9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere Australian Securities Exchange (ASX), Sydney Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784725500104 ]

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July 22, 2026 09:05 ET (13:05 GMT)