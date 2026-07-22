Von der Brille über die Uhr bis zu den Kopfhörern: Moderne Technik kann den Sport deutlich effizienter machen. Wir stellen sechs Gadgets vor, die sich lohnen. Natürlich kann man jeden Sport auch ganz ohne teure Zusatzkäufe machen. Manchmal lohnt es sich sogar, genau das zu tun: die Joggingschuhe anziehen und einfach nur loslaufen. Ohne dabei immer an Optimierung und die Überwachung des eigenen Körpers zu denken. Aber manchmal lohnt es sich eben doch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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