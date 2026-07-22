Boltenhagen (ots) -Mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sind heute die Urlauberaktionstage 2026 im Ostseebad Boltenhagen gestartet. Bereits zum achten Mal bringen die Welcome Service Center aus Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin gemeinsam unter der Dachmarke Westmecklenburg berufliche Perspektiven dorthin, wo sich Menschen besonders wohlfühlen - in den Urlaub.Über 150 Stellenangebote aus unterschiedlichsten Branchen, persönliche Beratung und Informationen rund um das Leben und Arbeiten in Westmecklenburg stehen in den kommenden Tagen im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe in den touristischen Hochburgen Westmecklenburgs. Neben beruflichen Chancen erhalten Interessierte an Informationsständen auch Unterstützung bei Themen wie Wohnungssuche, Kinderbetreuung, Schulwechsel oder dem beruflichen Neustart.Zum offiziellen Auftakt begrüßten Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Welcome Service Center, der Gemeinde und Kurverwaltung des Ostseebades Boltenhagen sowie weiterer Partner die Besucherinnen und Besucher auf der Kurpromenade in Boltenhagen. Gemeinsam unterstrichen sie die Bedeutung der Urlauberaktionstage als erfolgreiches Instrument der Fachkräftegewinnung und als Aushängeschild für die Region."Viele Menschen verbringen ihren Sommerurlaub in Westmecklenburg und erleben dabei die hohe Lebensqualität unserer Region. Genau hier setzen die Urlauberaktionstage an: Sie schaffen unkompliziert die Möglichkeit, mit Ansprechpartnern aus der Region ins Gespräch zu kommen und sich über berufliche Perspektiven zu informieren", erklärt Katrin Patynowski, 1. Stellvertreterin des Landrates im Landkreis Nordwestmecklenburg und Schirmherrin der Aktion. "In den vergangenen Jahren hat sich Westmecklenburg zum einem Hot-Spot industrieller Fertigung entwickelt. So wird ThyssenKrupp Marine Systems in Wismar bis 2030 noch 1.500 Personen einstellen, um U-Boote und weitere Schiffstypen zu bauen. Auch der Medizintechnikhersteller Ypsomed wird 500 neue Arbeitsplätze bis 2030 in Schwerin schaffen. Das sind nur zwei Beispiele für unsere Bedarfe und unterstreicht, dass wir zu den Wachstumsregionen in Deutschland zählen" erläutert Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg und Vorstandsvorsitzender des Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Auch Familien stehen bei den Urlauberaktionstagen im Mittelpunkt. Während sich Eltern beraten lassen, können Kinder an verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen. Neben Ausmalbeuteln sorgen Kinderschminken und ein Glücksrad für Unterhaltung. Beim Aktionstag in Schwerin am 24. Juli wird das Angebot auf der Fläche vor dem Schweriner Schloss zusätzlich durch Bastelaktionen und Liegestühle ergänzt.Neben den Welcome Service Centern sind auch die Kampagne "Lehrer in MV" sowie das Jobportal mv4you vor Ort vertreten und informieren über weitere Bildungs- und Karrieremöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern.Nach dem heutigen Auftakt in Boltenhagen macht die Veranstaltungsreihe am 23. Juli auf der Insel Poel am Schwarzen Busch (Wendeschleife) Station, bevor sie am 24. Juli erstmals auf der Fläche vor dem Schweriner Schloss ihren Abschluss findet. Die Stände sind täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr besetzt.Pressekontakt:Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH,August-Bebel-Straße 1, 23936 GrevesmühlenE-Mail: m.kopp@wfg-nwm.de, Internet: www.wfg-nwm.de,V.i.S.d.P.: Martin KoppTel: 03881 49 799 82Original-Content von: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175412/6319616