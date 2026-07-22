© Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfram SteinbergVolkswagen setzt in China stärker auf die KI von Horizon Robotics. Die Partnerschaft soll das autonome Fahren schneller voranbringen.Volkswagen beschleunigt die Entwicklung höherer Automatisierungsstufen für das autonome Fahren in China. Der Konzern vertieft dafür die Zusammenarbeit mit dem chinesischen KI-Spezialisten Horizon Robotics. Das teilte Volkswagen am Mittwoch mit. Eigene KI-Plattform soll Entwicklung beschleunigen Im Mittelpunkt der erweiterten Kooperation steht die gemeinsame Entwicklungsgesellschaft CARIZON. Sie erhält Zugriff auf das KI-Basismodell von Horizon Robotics und kann dieses als Grundlage für eine eigene, konzernweite KI-Fahrplattform nutzen. Das System soll …
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