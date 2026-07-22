Mainz (ots) -Bitte beachten Sie: Die um 14.50 Uhr versendete Pressemitteilung ist veraltet und deshalb hinfällig.Trumps Krieg gegen den Iran ist nicht vorbei. Der US-Präsident droht und bombardiert weiter, zum ersten Mal seit Anfang Juni auch wieder Teheran. Deutschland und die Europäische Union spielen bei der Lösung des Konfliktes immer noch keine Rolle - spüren aber massiv die Folgen: Die Blockade der Straße von Hormus lässt Spritpreise und Inflation steigen. "Zwischen Trump und Putin - wird Europa zerrieben?" ist am Donnerstag, 23. Juli 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Trump fordert wieder Unterstützung von Europa, doch die verweigert ihm nicht nur der Bundeskanzler. Europa braucht die USA noch immer, diese agieren jedoch nicht mehr wie ein Verbündeter, sondern wie ein Gegner. Auf ihren militärischen Beistand will sich jedenfalls niemand mehr verlassen. Ist Europa bereit und in der Lage, für die Ukraine und seine eigene Sicherheit einzustehen? Wie weit ist der Kontinent schon gekommen auf dem Weg zu einer politischen und militärischen Unabhängigkeit von den USA?Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Europaabgeordneten Niclas Herbst (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, und Sergey Lagodinsky, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen/EFA im Europäischen Parlament. Zudem nehmen der Linken-Politiker Gregor Gysi, der frühere verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Liana Fix sowie Annett Meiritz, Internationale Korrespondentin beim "Handelsblatt", an der Runde teil.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.Die nächste Ausgabe von "maybrit illner" nach der Sommerpause steht am Donnerstag, 3. September 2026, 22.15 Uhr, auf dem ZDF-Programm.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail und hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail und pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6319623