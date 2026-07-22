Silber gewinnt an Dynamik und ein etablierter Produzent könnte bei weiter steigenden Preisen überproportional profitieren. Für Anleger ergibt sich eine seltene Kombination aus laufenden Erträgen, konkreten Wachstumstreibern und fast 200 Prozent potenzieller Performance.Silber ist längst nicht mehr nur ein glänzendes Industriemetall. Sollte der Preis die Marke von 60 Dollar nachhaltig überwinden, könnte bei einem etablierten Produzenten ein besonders starker Ergebniseffekt einsetzen. Genau hier liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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