Die neue Funktion automatisiert die Berichterstellung für PPWR-Konformitätserklärungen noch vor Ablauf der EU-Frist im August 2026.

Specright, der Marktführer im Bereich des KI-gestützten Specification Data Management (SDM) und des modernen Product Lifecycle Management (PLM), hat heute eine neue Funktion zur Erstellung von Konformitätserklärungen (DoC) vorgestellt, die eine zentrale Anforderung der EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) automatisiert.

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Specright's new capability automates PPWR Declaration of Conformity reporting ahead of the EU's August 2026 deadline.

Unternehmen, die verpackte Waren auf den EU-Markt bringen, müssen ab dem 12. August 2026 eine unterzeichnete Konformitätserklärung vorlegen, die die Artikel 5 bis 12 der PPWR abdeckt Stoffbeschränkungen, Recyclingfähigkeit, Recyclinganteil, Minimierung, Wiederverwendbarkeit und Kennzeichnung. Bei den meisten Marken sind diese Unterlagen über verschiedene Lieferanten und Tabellenkalkulationen verstreut, was für die routinemäßige Einreichung monatelange Recherchen erfordert.

"Diese Einführung baut auf unseren EMEA-Investitionen des vergangenen Jahres auf von der PPWR-konformen Verpackungsintelligenz, die wir auf der Paris Packaging Week vorgestellt haben, bis hin zu unserem erweiterten Londoner Betrieb", sagte Danielle Goad, Director of EMEA bei Specright. "Unser Ziel ist es, Marken dabei zu helfen, regulatorische Komplexität in eine proaktive Kompetenz zu verwandeln, statt in ein Last-Minute-Durcheinander."

Die neue Funktion von Specright ersetzt dieses hektische Vorgehen durch ein strukturiertes, auditfähiges Aufzeichnungssystem, das auf der KI-gestützten "Supplier-Collaboration"-Lösung des Unternehmens basiert, um Daten direkt von den Lieferanten abzurufen. Jedes Fertigprodukt erhält eine Registerkarte zur PPWR-Konformität, auf der die Konformität Artikel für Artikel nachverfolgt wird, sowie einen geführten Workflow, der die Konformitätserklärung und das vollständige technische Dossier in Minuten statt in Monaten zusammenstellt.

"Die Einhaltung der PPWR-Vorschriften darf kein nachträglicher Gedanke sein, sobald die Durchsetzung beginnt sie muss von Anfang an in die Art und Weise integriert sein, wie Unternehmen ihre Verpackungsdaten verwalten", sagte Karthik Rajagopal, Chief Product Officer bei Specright. "Dies bietet Marken einen direkten Weg von den Spezifikationsdaten, die sie bereits verwalten, zu einer fundierten, auditfähigen Konformitätserklärung."

Die Funktion wird am 23. Juli 2026 verfügbar sein, noch vor Ablauf der Frist der Verordnung am 12. August. Erfahren Sie mehr unter www.specright.com/ppwr oder fordern Sie eine Demo an.

Über Specright

Specright ist die KI-Plattform für Spezifikationen, Verpackungen und Produkte, die Unternehmen dabei unterstützt, Lieferkettendaten zu digitalisieren, abzubilden und darauf zu reagieren, um Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Specright bedient Branchen wie Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Pharmazie, Einzelhandel und Industrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.specright.com.

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