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Morgan Stanley beantragt einen Spot-Solana-ETF, E*TRADE schaltet den direkten SOL-Handel für 8,6 Millionen Konten frei, und trotzdem bewegt sich der Solana Kurs kaum. SOL notiert bei rund 75 Dollar und liegt 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 294 Dollar aus dem Januar 2025. Die aktiven Adressen nähern sich der Marke von 7 Millionen und setzen neue Höchstwerte. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar, doch selbst dieses Szenario bedeutet begrenzte Renditen. Der Solana Kurs zeigt damit einen der auffälligsten Widersprüche im Kryptomarkt dieses Sommers. Dieser Artikel zeigt, was die Daten bedeuten und wo sich die größeren Chancen befinden.

Solana Kurs im Juli 2026: ETF-Anträge und Rekord-Netzwerkdaten gegen den Abwärtstrend

SOL handelt am 20. Juli 2026 bei rund 75 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 44,7 Milliarden Dollar. Das Allzeithoch von 294 Dollar aus dem Januar 2025 liegt 74 Prozent über dem aktuellen Niveau, ein Abstand, der institutionelle Anleger trotz starker Fundamentaldaten bremst. Morgan Stanley reichte am 14. Juli einen aktualisierten S-1-Antrag für einen Spot-Solana-ETF unter dem Ticker MSOL an der NYSE Arca ein. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 0,14 Prozent und zielt auf institutionelle Anleger. E*TRADE schaltete am 16. Juli den direkten Handel mit Bitcoin, Ethereum und Solana für 8,6 Millionen Konten frei.

Die aktiven Adressen auf dem Solana-Netzwerk nähern sich 7 Millionen und erreichen neue Jahreshöchstwerte. Tokenisierte Vermögenswerte durchbrachen den Rekordwert von 3,4 Milliarden Dollar. Clearstream, die Verwahrstelle der Deutschen Börse, nahm SOL Anfang Juli in ihr reguliertes Angebot auf. Changelly prognostiziert für den Solana Kurs im Juli einen Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar. CoinDCX sieht den 100-Tage-Durchschnitt bei 81 Dollar als nächsten Widerstand. Der RSI liegt bei 52 und signalisiert eine neutrale Lage. Das Alpenglow-Upgrade zielt auf Transaktionsfinalisierung unter 150 Millisekunden.

Trotz dieser Meilensteine bleibt der Solana Kurs unter 80 Dollar eingeklemmt. Ein Anstieg auf 106 Dollar ergäbe rund 40 Prozent Gewinn, doch bei 44 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung reicht diese Spanne für den großen Multiplikator kaum aus. Genau an dieser Stelle wird ein Presale interessant, der mit fertigen Werkzeugen vor dem ersten Handelstag steht.

Pepeto: Der Presale, den der Solana-Kurs-Vergleich sichtbar macht

Large Caps erholen sich von tiefen Verlusten, doch die eigentliche Frage ist, ob eine Erholung das Renditepotenzial eines frühen Einstiegs vor dem Listing erreichen kann. Dieser Vergleich erklärt, warum Pepeto Aufmerksamkeit vom SOL-Rebound abzieht. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache für alle, die den nächsten Multiplikator dieses Zyklus suchen.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale bei einem Einstieg von 0,000000188 Dollar geflossen, während Bitcoin 20 Prozent verlor und den Markt mit nach unten zog. Das Kapital floss weiter, weil die Wallets einen Preis sichern, der nach Beginn des Binance-Handels nicht mehr existieren wird. Jeder Vertrag wurde durch ein vollständiges SolidProof-Audit geprüft, das die gesamte Codebasis verifizierte, bevor ein einziger Dollar in den Presale floss. Diese Verifizierung fehlt den meisten Projekten, die ohne Audit an den Markt gehen.

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt, sodass Kapital die beste Gelegenheit erreicht, ohne dass Gebühren die Rendite schmälern. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag vor einem Trade und warnt vor Problemen, damit Käufer die Token vermeiden, die den Markt jährlich Milliarden kosten. Das Renditepotenzial liegt laut Analysten bei 100x bis 300x, weil eine funktionierende Börse der Bewertung echte Stütze gibt, die den meisten Token fehlt.

Das bevorstehende Binance-Listing könnte frühe Einstiege in realen Handelswert verwandeln. Sobald dieser Einstieg schließt, kehrt er nicht mehr auf dem gleichen Niveau zurück. Den aktuellen Stand finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit: Was der Solana Kurs über die nächste Chance verrät

Der Solana Kurs könnte 106 Dollar erreichen, doch 40 Prozent brauchen Wochen und perfekte Bedingungen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar befinden sich bereits in Pepeto, einer funktionierenden Plattform mit SolidProof-Verifizierung und bevorstehendem Binance-Listing. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich auf dem Niveau, auf dem in jedem Zyklus die größten Renditen entstanden sind. Die aktuelle Phase bietet das volle Renditepotenzial, das nur vor dem Listing besteht. Alle Informationen zeigt die offizielle Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigt der Solana Kurs für Juli 2026?

Der Solana Kurs liegt bei 75 Dollar mit dem Morgan-Stanley-ETF und dem Alpenglow-Upgrade als Katalysatoren. Changelly sieht 78 bis 106 Dollar bis Monatsende.

Warum zieht Pepeto Kapital von Large-Cap-Erholungen ab?

Das Renditepotenzial vom Einstieg liegt laut Analysten bei 100x bis 300x, gestützt von einem SolidProof-Audit und bevorstehendem Binance-Listing. Mehr auf der Pepeto-Website.